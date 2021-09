Leonardo : « On n’est pas contents du comportement du Real Madrid »

Leonardo : "Je vois Neymar, Kylian et Messi, je pense qu'ils sont très complémentaires, chacun est n°1 dans ses caractéristiques [...]. Je ne vois pas de jalousie entre eux." À retrouver en intégralité sur : https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/FzKLRkUQTD — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 14, 2021

MD

Annoncé au Real Madrid par de nombreux médias dans les derniers instants du mercato estival, Kylian Mbappé est toujours en Ligue 1 à voyager entre Auguste-Delaune et Francis-Le Blé. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a jamais pris la direction de l’Espagne. Les supporters du club de la capitale peuvent remercier Leonardo et compagnie pour n’avoir rien lâché dans les discussions. Après le tic-tac rangé et quatre buts et deux passes décisives en cinq matchs de championnat, Mbappé lance ce soir sa campagne européenne avec Paris, à Bruges. Et pour mettre fin à tout ce dossier, le directeur sportif a tenu à faire une mise au point avant le rendez-vous de ce mercredi., a souligné Leonardo au micro de Canal+. Le dirigeant brésilien n’a pas retenu ses mots au moment d’évoquer le dossier Mbappé et reste toujours autant abasourdi de l’arrivée de lapour. Leonardo a aussi indiqué que le PSG n’avait jamais bougé de ses positions et avait toujours fait savoir que l’offre des. Enfin, il a affirmé que la troisième offre avoisinant les 200 millions d'euros n’était jamais arrivée sur son bureau.Vivement qu'il signe au Real, qu'on en finisse...