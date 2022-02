Leonardo Jardim n’est plus l'entraîneur d'Al-Hilal

BB

Clap de fin pour Jardim en Arabie Saoudite.Arrivé en juin dernier, le technicien portugais quitte le club de Al-Hilal moins d'un an après son arrivée. Son successeur est d'ores et déjà connu et officialisé : il s'agit de l'Argentin Ramón Ángel Díaz qui a déjà officié au club entre 2016 et 2018.Au cours de ses quelques mois d'exercice, Leonardo Jardim aura tout de même accompli de belles choses à Al-Hilal. Avec Odion Ighalo et Moussa Marega, il a remporté la Ligue des champions asiatique ainsi que la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Lui et son équipe ont ensuite récemment participé au Mondial des clubs, compétition dont il a critiqué le format . C'est en demi-finale contre Chelsea (1-0) que le parcours s'est arrêté avant d'être balayé 4-0 par Al-Ahly dans le match pour la troisième place.Si cette news parvient aux oreilles des dirigeants monégasques, un troisième passage sur le Rocher n'est pas à exclure.