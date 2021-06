Leonardo Jardim débarque à Al-Hilal

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'appel des pétrodollars.C'était il y a tout juste deux semaines. Leonardo Jardim clamait haut et fort son désir de ne quitter sa famille. C'est dans ce contexte que l'ancien boss de l'AS Monaco (2014-2018 puis 2019), sans club depuis un an et demi, est parvenu à signer un contrat d'un an assorti d'une autre année en option à... Al-Hilal, récent champion d'Arabie saoudite et vainqueur de la Ligue des champions asiatique en 2019. Son prédécesseur sur le banc, Zoran Mamić, était encore en cavale il y a peu Jardim, visiblement ivre de bonheur au moment de taper la pose pour les réseaux sociaux du club de la capitale Riyad, arrive avec tout son staff habituel et aura pour objectif de faire le doublé Ligue des champions-championnat, en compagnie de Bafétimbi Gomis , Luciano Vietto, Sebastian Giovinco ou encore André Carrillo.Lawrencenardo d'Arabie.