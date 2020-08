« Ces gamins sont projetés dans un monde d'adultes »

À l'occasion de la sortie du film « Le Défi du champion » au cinéma ce mercredi en France, son réalisateur Leonardo D'Agostini, supporter de la Roma, évoque son premier long-métrage inspiré de Mario Balotelli où il est question du foot-business, un monde pas facile à apprivoiser lorsqu'on est un jeune joueur starisé très tôt.

« Stefano Accorsi est quasiment un bodybuilder, il s’entraînait énormément pour faire un Ironman. Tandis qu’Andrea Carpenzano n’est pas sportif du tout. Pourtant pour le film, il fallait que ce soit le contraire ! »

« Rajouter des personnages ou des anecdotes connues, ça permet aussi de crédibiliser ce que l’on veut raconter. »

Propos recueillis par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Balotelli est un symbole de cette nouvelle Italie qui émerge et, personnellement, il m’a toujours fasciné. Si on ne parle que de son potentiel, c’est un énorme talent. Mais il a aussi un caractère très complexe. Un peu comme Antonio Cassano, finalement. Ils ont bien sûr des différences mais aussi le point commun de ne pas avoir su totalement exploiter leur talent dans la durée.Je vais te faire une confidence : Stefano Accorsi () est quasiment un bodybuilder, il s’entraînait énormément pour faire un Ironman. Tandis qu’Andrea Carpenzano n’est pas sportif du tout. Pourtant pour le film, il fallait que ce soit le contraire ! Mais pour en revenir à El Shaarawy, sur certaines séquences de matches, nous avons utilisé des images où nous avons remplacé le visage de Stephan par celui d’Andrea.Bon, la Roma a aussi ses personnages excentriques ! Pour être honnête, ça ne m’aurait pas déplu de voir Balotelli jouer à Rome. Il aurait dû devenir un grand champion, mais il s’est un peu perdu. Mais que ce soit lui ou Cassano, ce sont deux hommes aux modèles familiaux difficiles qui se sont retrouvés riches et célèbres très jeunes. Comment réagit un jeune de 18 ans, dans cette situation, quand sa vie change à ce point ? Ce n'est pas aussi simple qu'on ne le croit.Il ne faut jamais oublier que tous ces gamins entrent dans une vie parallèle aujourd’hui, dès l'âge de 12-13 ans. Ils sont projetés dans un monde d’adultes qui, la plupart du temps, est totalement étranger à celui vécu par leur famille. À 19 ans, tous les gamins ne supportent pas cette pression médiatique et financière de la même façon. Quand Cassano est parti au Real, il y a un cousin ou un ami - je ne m’en rappelle plus - qui est parti là-bas avec lui. Il avait besoin de ce soutien, de cette présence. Et c’est compréhensible quand tu pars loin de chez toi, de ta famille, à un âge aussi jeune.C’est vrai, mais c'est vrai aussi que, quel que soit ton salaire, quand tu débarques dans un environnement qui n’est pas le tien et que tu es loin de tes proches, tu as besoin de conseils. Parfois, tu ne parles même pas la langue du pays dans lequel tu arrives. Parfois, ils découvrent tout en même temps en arrivant sur place. Tout le monde a besoin d’amis, de personnes qui puissent t’aiguiller sur ce que tu fais, si c’est bien ou pas. Quel que soit le salaire qu'on te donne.On a une chance aussi, c’est que nous sommes en Italie et non pas aux Etats-Unis pour faire ce film. Mais selon moi, c’est un aspect secondaire d'un film qui parle avant tout d’amitié et moins du football. Et c’est une fiction. Même si, effectivement, certains aspects correspondent réellement à la réalité. Parfois, même involontairement. Quand on a projeté la première du film aux jeunes de l’AS Roma, certains préparateurs du clubs disaient : «» alors que ce sont des dialogues inventés. Et ça, ça s'explique du fait qu'il y a réellement une école à Trigoria () qui couvre l’ensemble des catégories. C'est sûrement lié !Il faut dire aussi une vérité : le football, c’est une chose que nous connaissons tous. En Italie, à Rome, c’est quelque chose que tout le monde connaît en tout cas. Du coup, rajouter des personnages ou des anecdotes connues, ça permet aussi de crédibiliser ce que l’on veut raconter.Le football est difficile à filmer. Nous ne pouvions pas avoir de joueurs de Serie A car on n’avait une puissance de production suffisante si je puis dire. Et puis aussi car il y a des histoires d’assurances à rallonge, de droits d’images très importants. On a quand même eu la chance de travailler avec l’équipe de Pise, qui évolue en Serie C, et qui est d’un très bon niveau. Ils ont fait un superbe travail pour nous permettre de réaliser certaines scènes. C’est très difficile d’approcher la Serie A.Pour en savoir plus, retrouvez une première interview de Leonardo d'Agostini, rencontré à Paris en décembre dernier dans le cadre du festival « Les Rencontres du Cinéma Italien » Pour voir la bande-annonce :