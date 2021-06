Leon Goretzka, l'heure de montrer les muscles

Sauveur de l’Allemagne face à la Hongrie mercredi dernier, Leon Goretzka doit désormais s’imposer au sein de la Nationalmannschaft, comme il le fait au Bayern depuis deux ans.

84minute à l’Allianz Arena. Dans son jardin, Leon Goretzka vient placer une frappe surpuissante dans les buts de Péter Gulácsi. Entré en jeu à la place d’İlkay Gündoğan 25 minutes plus tôt, le milieu du Bayern vient d’éviter un nouveau cataclysme outre-Rhin, après la désillusion du Mondial 2018. Un but assorti d’une célébration « cœur avec les doigts » devant les supporters hongrois, en soutien à la communauté LGBT, et d'un cri de rage puissant. Une façon aussi de montrer à son sélectionneur Joachim Löw qu’il doit compter sur lui pour le match face à l’Angleterre, ce mardi (21 heures).Forfait face aux Bleus en raison d’une blessure à la cuisse subie avec le Bayern, Leon Goretzka a effectué son retour face au Portugal. Remplaçant, il est entré une petite demi-heure face aux champions d’Europe, en tant qu’ailier droit dans le 3-4-3 allemand. Solide, le milieu était attendu titulaire parface aux Hongrois, mais Joachim Löw a préféré faire confiance à Leroy Sané. Mal lui en a pris, au vu de la prestation plus que moyenne de l’ancienCar si Leon Goretzka possède une chose en plus que son compère du Bayern, c’est bien sa polyvalence. Capable d’évoluer devant la défense, en milieu relayeur ou sur un côté, l’ancien joueur de Schalke 04 a été un joyau pour son ancien entraîneur Hansi Flick lors du sextuplé en 2020 et pour le titre de champion d’Allemagne en 2021., confiait le futur sélectionneur de laen novembre dernier.Utilisé le plus souvent en soutien de Robert Lewandowski dans le 4-2-3-1 bavarois, Leon Goretzka est capable de s’adapter à tous les postes, y compris dans le 3-4-3 dessiné par Joachim Löw depuis le début de l’Euro. Une polyvalence qui lui permet de briller et de se montrer décisif (8 pions et 7 passes décisives en 32 matchs TTC cette saison en Bavière). Comparé à Michael Ballack et Lothar Matthäus, le natif de Bochum possède une palette plus que complète pour performer partout : un bon jeu de tête, une précision dans les passes à concurrencer Paul Pogba ou encore un gabarit imposant qui lui permet d’être costaud dans les duels, même face à Erling Haaland.Si le milieu de terrain s’éclate avec le Bayern, c’est aussi grâce à un gros travail individuel en salle de musculation. Cela n’échappe à personne, le petit gringalet débarqué en Bavière à 23 ans s’est transformé en véritable golgoth, équipé d’une masse musculaire impressionnante au niveau des abdos et des biceps. En plus de son physique d’Apollon, le joueur arrive à maturité pour s’imposer durablement en club et en sélection. Aujourd’hui âgé de 26 ans, il incarne parfaitement la bascule entre les trentenaires (Thomas Müller, Mats Hummels) et les jeunots (Jamal Musiala, Serge Gnabry).Absent du Mondial 2014 (il faisait partie de la pré-liste de 30 joueurs) et titulaire lors de la déroute face à la Corée du Sud en 2018, Leon Goretzka a acquis suffisamment de maturité pour briller dans cet Euro, après avoir conquis la Coupe des confédérations 2017 avec Timo Werner, Julian Draxler & Co. Même après huit trophées en trois ans avec le Bayern, le milieu n’est pas rassasié et fera tout pour soulever le trophée Henri-Delaunay à Wembley, le 11 juillet prochain. Mais avant cela, il faut d’abord renvoyer le pays hôte