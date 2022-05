Messi recordman du nombre de tirs sur les montants en Ligue 1

16

10 - Lionel Messi a touché 10 fois les montants avec Paris en Ligue 1 2021/22. Depuis qu’Opta collecte ces données (2006/07), aucun autre joueur ne l’a fait plus souvent lors d’une même saison dans l’élite. Malédiction. #PSGESTAC pic.twitter.com/eOTNprvVLP — OptaJean (@OptaJean) May 8, 2022

HMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le meilleur pote du poteau.Ce dimanche soir, le PSG recevait l’ESTAC. Un match qui a débouché sur un partage des points (2-2) et durant lequel Lionel Messi a encore touché deux fois les montants. Habituel pour le prodige argentin cette saison, puisque c’est le joueur qui se heurte le plus aux poteaux et barres transversales cette saison. Pire encore : avec dix tentatives, Leo détient le record du joueur ayant le plus de fois touché les poteaux sur une saison de Ligue 1, depuis qu’Opta collecte ces données.Avec quatre buts en championnat, l’Argentin semble bien loin de ses standards.peut néanmoins se consoler avec treize caviars au compteur, ce qui le positionne deuxième au classement des passeurs derrière notre Kylian Mbappé.Il ne lui reste plus que deux matchs pour dépasser Kalifa Coulibaly , Wout Faes ou encore Fabien Centonze au classement des buteurs. Andrei Girotto (six pions), lui, semble malheureusement trop loin.