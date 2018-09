Lens serein contre Sochaux

RC Lens (4-3-3) : Leca - Tahrat, Haidara, Radovanovic, Bellegarde (Bencharki, 67e) - Ba, Mesloub, Mendy (Tka, 81e) - Doucoure, Ambrose (Diarra, 78e), Gomis. Entraîneur : Philippe Montanier.



FC Sochaux (4-4-2) : Prevot - Rafa Paez, Verdon (Pendant, 79e), M’bakata, Josema - Madger (Robinet, 55e), Owusu, Daham, Nando - Sane, Budkivskyi (Obadeyi, 69e). Entraîneur : José Manuel Aira.

AH

Pour l’inauguration de la nouvelle tribune debout du stade Bollaert, le RC Lens recevait l’autre club test en la matière, le FC Sochaux . Et ce match a justement été très loin de nous laisser sur les fesses.Portés par un public aussi magnifique que le tifo d’avant match, les Sang & Or ont enflammé la partie d’entrée avec un premier quart d’heure à très haute intensité, logiquement récompensé par l’ouverture du score du Gomis de la Ligue 2, prénommé Yannick, servi par le Dimitri Payet de L2, Walid Mesloub . Le plus dur étant fait, les Lensois ont ensuite géré le match, se contentant de quelques accélérations souvent menées par Walid Mesloub.C’est d’ailleurs l’ancien Havrais qui a doublé la mise à l’heure de jeu au terme d’une percée en solo, après avoir été plusieurs fois trop altruiste et avant de faire preuve de maladresse en fin de match. Pas de quoi inquiéter un solide RC Lens , vainqueur de Sochaliens ayant attendu la 79minute pour frapper au but.Battu par Metz avant la trêve, Lens reprend seul la troisième place à Brest malgré son match en retard, à deux et trois points de Lorient et Metz (qui joue lundi à Béziers). Avec trois défaites et trois victoires en six matchs, Sochaux s’installe quant à lui tranquillement dans le ventre mou. Ces Lionceaux manqueraient-ils d’appétit ?