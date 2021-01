Lens sèche le MHSC

Réaliste sans être brillant, le promu nordiste s'est rapidement mis à l'abri pour l'emporter sur la pelouse d'un adversaire direct (1-2) et ainsi continuer de regarder vers le haut. Et ce, malgré le golazo du crack Elye Wahi.

Ébahis par Wahi

MHSC (3-4-1-2) : Bertaud - P. Mendes (Wahi, 63e), Hilton (c), Congré - Sambia, Ferri (Yun, 77e), Chotard (Le Tallec, 78e), Ristić - Dolly (Souquet, 63e) - Laborde, Mavididi (Škuletić, 87e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

RCL (3-4-1-2) : Leca (c) - Michelin, Fortès, Medina - Clauss (Badé, 81e), Doucouré, Fofana (Cahuzac, 89e), Haïdara - Kakuta (Mauricio, 72e) - Sotoca, Banza (Kalimuendo, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

2021 a démarré sans le MHSC et il faudra au moins encore attendre février pour voir la troupe de Michel Der Zakarian retrouver le même sourire que l'année dernière. Ce samedi, c'est un Racing Club de Lens froid qui est venu s'imposer dans l'Hérault (1-2), enfonçant une formation qui est en train de griller sa bonne entame de saison (sixième défaite sur les cinq dernières réceptions montpelliéraines). Les Sang et or ont surtout subi, n'ont cadré que deux fois, mais cela a suffi à repousser leurs hôtes du jour dans les profondeurs du ventre mou. Le rayon de soleil, côté Paillade, est peut-être un petit bonhomme à peine majeur à qui l'on ne regrettera pas d'avoir de nouveau offert une grosse demi-heure dans l'élite.Les deux équipes, au coude à coude en milieu de tableau, offrent au coup d'envoi deux blocs identiques (en 3-4-1-2 avec un Keagan Dolly dans un rôle). Dans ces conditions, la situation se débloque rapidement, précisément sur le premier corner de la partie : un coup de pied arrêté botté par Kakuta, un renvoi montpelliérain tué dans l'oeuf plein axe et un pétard rasant de Cheick Doucouré en première intention qui fait mouche. Privé de son, Gaëtan Laborde alerte tout de même Jean-Louis Leca (11). Avec un carré d'absents de marque (Jonas Omlin, Téji Savanier, Florent Mollet et toujours Andy Delort), Montpellier enchaîne les fautes et les corners (infructueux), tandis qu'une main baladeuse - et non sanctionnée - de Pedro Mendes s'oppose à Gaël Kakuta (29). Les attaquants, d'un côté comme de l'autre, ne brillent pas, Lens se contentant de son court avantage. Avant de rentrer aux vestiaires, Jordan Ferri, entreprenant dans l'entrejeu, est à l'origine d'une galette que Joris Chotard manque de claquer au fond, se mangeant la main ferme de Leca (43).Assurant l'intérim dans la cage héraultaise, Dimitry Bertaud se fait une belle frayeur à la reprise, Massadio Haïdara manquant le break (59), mais le portier sauve les meubles en sortant des poings devant Sotoca (60). En réalité, le Racing se montre léger dans le contenu mais hausse le ton à l'heure de jeu alors que les visiteurs repassent dans un schéma à quatre derrière. Mieux depuis quelques minutes, Lens fait tranquillement le break lorsque Daniel Congré dévie de la fesse une tentative du droit de Kakuta qui ne prenait pas vraiment une trajectoire optimale. Crispé sur le pré et sur le banc, le MHSC tente de répondre par l'entrant Elye Wahi (71) et plus sérieusement par Junior Sambia sur deux coup franc (74et 77) : à chaque fois, ils trouvent au bout un bouillant Leca. Bouillant, mais pas imbattable, surtout quand ce même Wahi brutalise la Mosson avec un ciseau cinq étoiles en guise de réduction de l'écartet de deuxième but en Ligue 1, à 18 piges depuis 28 jours. De quoi offrir une fin de match tendue, sans que le verrou ne saute une seconde fois. La vie sans Andy Delort.