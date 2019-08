Lens s'offre Guingamp sur le tard

Leca - Michelin, Teka, Fortès, Mendy - Perez, Gillet (Cahuzac, 87e) - Sotoca, Mauricio (Mesloub, 67e), Robail - Banza (Chouiar, 71e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Caillard - Mellot, Kerbrat, Sorbon, Poaty - Deaux, Phiri (Eboa Eboa, 54e) - Blas, Rodelin (Merghem, 64e), Pelé (Ngbakoto, 77e) - Roux. Entraîneur : Patrice Lair.



Lens reçu six sur six.Opposés cet après-midi à Guingamp à Bollaert-Delelis, les Sang et Or ont signé un deuxième succès mérité (2-0).Dans cette partie, les plus belles opportunités ont en effet été à mettre au crédit des Lensois, à l'image de ce tir de Robail détourné par Caillard (23). Le portier breton veillait également au grain sur ces deux centres chauds de Michelin et Mendy (40, 42).Montés en puissance au fil de la première période, les hommes de Philippe Montanier ont passé la surmultipliée au retour des vestiaires. Mais Sotoca a vu Caillard se détendre sur sa frappe des 20 mètres (55), le centre fuyant de Michelin n'a pas trouvé preneur (56), et Banza était trop court pour couper celui de Robail (58).Servi devant le but vide par Robail, Sotoca a eu l'ouverture du score au bout du pied, mais l'ancien Grenoblois a frappé sur la barre (73). Blas également : au coeur du temps fort guingampais, le milieu breton s'est offert un slalom dans la défense lensoise, mais son tir du gauche a été sauvé par Michelin.Le tournant du match : sur le contre, Chouiar a repris de près un centre parfait de Robail pour l'ouverture du score (1-0, 84). Déjà décisif la semaine dernière au Mans (1-2), Chouiar s'est ensuite mué en passeur décisif pour... Robail. Parti à la limite du hors-jeu, l'ancien valenciennois a fixé et battu Caillard (89).Avec ce succès, Lens rejoint Clermont et Chambly en tête de la Ligue 2. Guingamp est lui seizième, à cinq points des Sang et Or déjà.