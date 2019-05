Lens s'impose dans la douleur face à Clermont

2

Lens (4-2-3-1) : Vachoux - Centonze, Duverne, Fortes, Haidara (Mendy, 58e) - Gillet, Diarra - Bellegarde (Banza, 63e), Mesloub, Ambrose (Tahrat, 28e) - Gomis. Entraîneur : Philippe Montanier.



Clermont (4-2-3-1) : Descamps - Phojo, Perez, Ogier, Soares - Gastien (Andriatsima, 77e), Iglesias (Magnin, 83e) - Pereira Lage (Berthomier, 63e), N'Diaye, Honorat - Ayé. Entraîneur : Pascal Gastien.

Dans un match rendu possible par le report d’une manifestation de gilets jaunes locaux, le Racing Club de Lens a bataillé jusqu’au bout pour s’imposer par le plus petit des écarts et continuer de croire à une accession aux barrages.Malgré des frayeurs à répétition, la première mi-temps s’achève sur un score nul et vierge. Emmenés par leur meilleur buteur Florian Ayé, les Clermontois sont les premiers à faire parler la poudre lorsque l’ancien Auxerrois vient trouver le poteau de Vachoux peu avant le premier quart d’heure. Moins de dix minutes plus tard, les Lensois se voient refuser un penalty après une main pourtant flagrante de Manuel Perez dans la surface. Et les malheurs des Nordistes ne font que commencer. Sur une action menée en solo par Ayé, Jean-Kévin Duverne fonce dans l’attaquant auvergnat et annihile une action de but. C’est en tout cas ce qu’estime M. Lesage, qui n’hésite pas et donne un rouge direct au défenseur des Sang et Or.Cette expulsion n’arrange en rien les affaires lensoises, de plus en plus mis sous pression par Clermont . À l’image de cette tête d’Iglesias, qui frôle le poteau à l’heure de jeu. Mais dans la foulée, Philippe Montanier fait entrer en jeu Simon Banza . Un coaching gagnant, puisque ce dernier parvient à renverser le cours du jeu en ouvrant le score à dix minutes du terme en reprenant de la tête un centre d’ Arial Mendy En attendant le déplacement de Lorient Niort lundi prochain, les Lensois ne sont plus qu’à un point des barrages. Tous les espoirs restent permis, donc.