Lens s'impose à Niort et se déguise en dauphin

Niort (4-2-3-1) : Allagbé – Dacosta, Paro, Conte, Léautey – Louiserre, Konaté (Lebeau, 78e) – Jacob (Vion, 65e), Sans, Djigla (Koyalipou, 51e) – Dona Ndoh. Entraîneur : Patrice Lair.



Lens (4-2-3-1) : Leca – Haïdara, Radovanović, Tahrat, Centonze – Diarra (Bayala, 84e), Doucouré – Ambrose (Bencharki, 75e), Wesloub, Bellegarde (Tka, 90e) – Gomis. Entraîneur : Philippe Montanier.

Pas de pot pour les Chamois.Lors de cette dernière rencontre de la huitième journée de Ligue 2, les Sang et Or ont fait preuve de combativité pour aller s'imposer au stade René-Gaillard (1-2) face à des Niortais encore invaincus à domicile avant la rencontre. Les Nordistes reviennent à la deuxième place du classement et pointent désormais à trois longueurs du leader messin, battu samedi par le Paris FC (2-1) Après un début de match relativement équilibré, Lens prend tout doucement le contrôle de la partie et accule les Chamois dans leur défense. Le danger vient souvent des côtés, comme le prouve ce une-deux entre Diarra et Centonze, lequel centre en retrait pour Yannick Gomis , laissé complètement seul par trois défenseurs restés au marquage de Mesloub. Le buteur nordiste frappe au ras du sol pour ouvrir le score (0-1, 18). Niort ne se laisse pas abattre et égalise sur penalty grâce à l'inévitable Dona Ndoh (1-1, 33, quatrième but en huit rencontres), qui rend justice à David Djigla , bousculé à l'entrée de la surface par Centonze.Peu après la reprise, Centonze et Gomis sont sur le point de reproduire une copie conforme de leur premier but, mais cette fois-ci, Allagbé sauve le ballon sur sa ligne (54). Lens se montre plus agressif et Ambrose conclut un joli mouvement collectif d'une frappe croisée et déviée par Conté (1-2, 63). Virevoltant, Gomis tente le break d'un lob à 35 mètres, mais Allagbé revient de justesse pour claquer le ballon en corner (72). Décisif à cinq minutes du terme, Jean-Louis Leca empêche Niort d'égaliser, pour la plus grande joie des 300 supporters qui avaient effectué le déplacement et peuvent se délecter de voir leur équipe revenir à égalité parfaite avec le FC Lorient . Précieux.