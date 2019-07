Lens renverse la tendance et s'impose au Mans

Le Mans (4-4-2) : Thuram - Vardin, Lemonnier, Boe Kane, Ebosse (Duponchelle, 64e) - Diarra (Julienne,74e), Boissier, Hafidi, Vincent (Manzala, 74e) - Créhin, Moussiti-Oko. Entraîneur : Déziré.

Lens (4-2-3-1) : Vincensini - Costa, Sene, Fortes, Michelin - Gillet (Cahuzac, 81e), Perez - Robail (Chouiar, 66e), Mauricio, Sotoca - Gomis (Banza, 61e). Entraîneur : Montanier.

Un duel de Sang et Or, qui tourne à l'avantage des Lensois.Avec plus d'impact et une plus grande possession de balle que des Lensois fébriles, les Manceaux mènent pourtant logiquement au score à la fin de la première mi-temps. Après s'être créés plusieurs occasions, les Sarthois ouvrent leur compteur à la demi-heure de jeu grâce à leur attaquant Moussiti-Oko auteur d'une frappe croisée aux seize mètres après un contrôle que l'on pouvait croire approximatif (1-0, 33).Alors que la deuxième mi-temps démarre sur un faux rythme, Lens égalise un quart d'heure après la sortie des vestiaires. Et ce sont les recrues qui débloquent la situation : à l'entrée de la surface, Gaëtan Robail adresse un centre au second poteau qui passe au travers de toute la défense mancelle pour arriver jusqu'à Florian Sotoca, esseulé et à la limite du hors-jeu. L'ancien Grenoblois trompe Thuram, d'un plat du pied gauche (1-1, 66). Le but libère les Nordistes, qui dominent ensuite le match tout en se découvrant face aux quelques menaces amenées par les contres du Mans. La domination lensoise se concrétise finalement en fin de match, grâce aux remplaçants. Sur le côté gauche, Simon Banza fixe le défenseur avant de centrer dans la course de Mounir Chouiar qui dans un timing parfait pousse le ballon au fond des filets manceaux (2-1, 84). Sur un coaching gagnant de Montanier, Lens renverse la tendance.S'il n'a pas été flamboyant, le RC Lens a su se remobiliser et inverser la situation face au promu manceau... dont il faudra se méfier cette saison.