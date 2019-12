Lens renverse Ajaccio

Ajaccio (4-2-3-1) : Leroy – I. Diallo, Choplin, Avinel, Huard – Laci, Coutadeur – Flips (Jallow, 70e), Cavalli (Cuypers, 62e), Tramoni (El Idrissi, 61e) - Courtet. Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Lens (3-4-3) : Leca – Doucouré, Diallo, Radovanović – Michelin, Cahuzac, Gillet, Haïdara – Mauricio (Moukandjo, 69e), Sotoca, Robail (Mesloub, 81e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Objectif Ligue 1.Invaincu depuis fin août en championnat, Ajaccio avait l’occasion de doubler Lens au classement ce samedi après-midi. La mission avait bien commencé, avec l’ouverture du score de l’équipe corse. Mais les Sang et Or ont décidé de ne pas lâcher leur place de dauphin, renversant l’ACA grâce à un doublé de Sotoca dans le deuxième acte (2-1). Et ça fait un matelas de quatre points pour les Nordistes, qui restent à deux unités du leader lorientais.Dans cette affiche de Ligue 2, les Ajacciens sont les premiers à prendre le contrôle de la partie. Mieux : ils sont rapidement récompensés avec une frappe limpide de Laçi, bien servi en retrait par Flips sur un corner (1-0, 12). Les hommes de Montanier réagissent timidement, puis se présentent avec de nouvelles intentions après l’entracte. Le pressing haut gêne les locaux, et Sotoca s’occupe d’enfiler le costume du héros. L’attaquant profite d’abord d’une glissade de Diallo pour égaliser, puis il se retrouve à la conclusion d’un joli mouvement et coupe un centre de Moukandjo pour s’offrir un doublé (2-1, 71). Incapable de réagir, Ajaccio se retrouve la tête dans le seau et voit sa belle série de onze matchs sans défaite se terminer.Et voilà Lens bien parti pour passer les fêtes au chaud.