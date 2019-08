Lens prend un point sur le fil face à Clermont

Clermont (4-2-3-1) : Dupé - Phojo, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias, Gastien , N'Diaye, Berthomier (Donisa, 68e), Allevinah (Magnin, 83e) - Grbic (Gonzalez, 81e). Entraîneur : Pascal Gastien.



Lens (4-5-1) : Leca - Michelin, Fortes, Teka, Mendy - Perez, Sotoca, Mesloub (Mauricio, 56e), Gillet, Robail (Banza, 70e) - Gomis (Chouiar, 63e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Venu en Auvergne avec l'intention de rester accroché au podium, le RC Lens a tremblé jusqu'au bout, avant qu'un penalty ne vienne tout changer dans les dernières minutes de la rencontre. Au final, Artésiens et Auvergnats partagent la tête du classement en compagnie de Lorient, Rodez et Chambly (sept points chacun).Les Lensois sont les premiers à faire feu. Et sans perdre de temps, puisqu'Arial Mendy frappe sur le poteau dès la première minute, avant que Yannick Gomis ne force Maxime Dupé à sortir une première parade salvatrice (18). Ce match aura vu des gardiens en grande forme, puisqu'en face, Jean-Louis Leca s'interpose par deux fois face à Adrian Grbic (25, 32) et permet aux Sang et Or de rentrer au vestiaire avec un clean-sheet.Mais l'Autrichien finit par trouver la faille à l'heure de jeu en trompant Leca sur un penalty obtenu à la suite d'une faute de Michelin sur N'Simba dans la surface (59). Hélas, son troisième pion en trois matchs est gâché en toute fin de rencontre à cause d'un nouveau penalty, accordé cette fois-ci à Lens, la faute à une main d'Hountondji dans la surface. Mauricio transforme sans problème (88) et récompense les efforts fournis par les siens pendant le dernier quart d'heure.Cinq équipe en tête après trois journées, elle va encore être folle cette saison.