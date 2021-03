Lens poursuit sa belle série à Strasbourg

Toujours aussi plaisant à voir jouer, le Racing Club de Lens continue sa très belle saison. Vainqueurs à Strasbourg et invaincus depuis fin janvier, les Sang et Or s'emparent de la cinquième place de Ligue 1 et peuvent ouvertement rêver d'Europe la saison prochaine.

Oeil pour œil

Leca en fait son affaire

Strasbourg (5-3-2) : Kawashima - Guilbert, Koné (Zohi, 80e), Mitrović, Carole, Caci - Ahoulou (Liénard, 56e), Sissoko, Bellegarde (Diallo, 69e) - Thomasson, Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.



Lens (3-4-3) : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss (Michelin, 80e), Cahuzac, Doucouré, Haidara - Fofana, Kakuta (Jean, 90e), Banza (Sotoca, 72e). Entraîneur : Franck Haise.

Question : comment passer un beau dimanche après-midi devant un match de Ligue 1 ? Réponse : prenez deux équipes joueuses et sans complexes et mettez-les face à face pour un vieux classique du championnat de France. Une heure et demie d'un football séduisant, c'est exactement ce qu'ont proposé Strasbourg et Lens. Et à la fin, ce sont les Sang et Or qui gagnent, grâce notamment à un duo Clauss-Fofana très en vue et un Jean-Louis Leca décisif dans ses cages. Voilà les hommes de Franck Haise qui profitent des défaites de Marseille et Metz pour réaliser une belle opération dans la lutte pour la cinquième place. De la Ligue 2 à l'Europe ? La fast life, la vraie.Pas de cadeaux entre les deux Racing. Ce sont les Sang et Or qui réussissent le meilleur départ et Yannick Cahuzac est proche de remettre le couvert devant le but, mais Kawashima est vigilant au sol (5). Malheureusement pour lui, le portier japonais va se trouer sur le corner qui suit, permettant à Haidara de trouver la faille de la cuisse. Les Nordistes dominent, la mobylette Jonathan Clauss multiplie déjà les courses dans ce stade qu'il connaît par cœur, et offre une balle de 2-0 à Fofana, lequel ne cadre pas (16).Moment choisi par les hommes de Thierry Laurey pour enfin sortir la tête de l'eau : Ajorque gratte un bon coup-franc plein axe, la tentative de Guilbert est parfaitement sortie par Leca mais Thommasson suit et remet pour Bellegarde. La sieste est enfin finie pour les Alsaciens, la maîtrise change progressivement de camp et Caci est tout proche de trouver à nouveau l'ouverture (25). Et en toute logique (ou presque), c'est donc Lens qui reprend l'avantage avant la pause au terme d'une action collective de toute beauté. L'intenable Clauss est encore trouvé à droite, percute et sert encore Fofana qui cette fois s'infiltre dans la surface pour finir en force de prèsQuinze minutes pour remettre des piles et la fête repart de plus belle aux quatre coins de la pelouse. Gaël Kakuta montre l'étendue de son talent pour servir Fofana, mais Kawashima répond présent sur ce coup-là (46). Lens ne calcule pas, laissant son hôte profiter régulièrement des espaces. Ou de ses erreurs individuelles coupables, comme ce ballon perdu par Badé dans sa surface avant de souffler en voyant Leca sortir vainqueur de son duel avec Ajorque (51). Le grand réunionnais est d'ailleurs la plus belle arme de l'arsenal alsacien, mais ne se montre pas suffisamment précis de la tête pour matérialiser la bonne passe de sa bande (59). Banza tente de piquer en contre (68), et Seko Fofana fait encore parler sa puissance pour s'ouvrir l'angle de frappe, sans cadrer (85). À une centaine de mètres de là, Jean-Louis Leca reste concentré jusqu'au bout, vigilant sur les quelques centres qui parviennent dans sa surface. Et auteur d'un belle claquette sur une tête lobée dans le temps additionnel (90+2). La fin de saison s'annonce belle dans le Nord.