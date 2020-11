Lens pleure son Papa

En s’éteignant à seulement 42 ans des suites de la maladie de Charcot, Papa Bouba Diop n’a pas seulement laissé orpheline la nation sénégalaise. Le colosse taillé dans l’ébène a aussi laissé sa trace dans l’Artois, où, l’espace de deux saisons et demie (2002-2004), cette « force de la nature » , dixit Jean-Guy Wallemme, avait su conquérir le cœur de Bollaert. Dans le bassin minier aussi, le Lion est mort dimanche soir.

Un voyage en Suisse, l'affaire est dans le sac

Il avait soutenu les salariés de Metaleurop dans un PMU

Le quatuor sénégalais

« Il était devenu difficile de le retenir »

Par Florent Caffery

Il est de ces dimanches d’automne dont on n’oubliera jamais la teneur. Celui d’hier en fait partie. Gervais Martel, l’ancien boss du Racing Club de Lens (1988-2012, 2013-2017), était sur la route du retour de Bollaert, après le logique revers des hommes de Franck Haise devant Angers (1-3) , lorsque le téléphone a sonné., livre l’ex-président.Gervais n’avait plus de nouvelles de Bouba Diop depuis quatre-cinq mois et pensaitApprendre la disparition deaux dires de Joël Muller qui l’a fait venir du Grasshopper Zurich à l’hiver 2002, en a ébranlé plus d’un dans l’Artois. À commencer par Jean-Guy Wallemme, passé lui aussi avec Bouba Diop de l’espoir aux larmes un soir de mai 2002 à Gerland, lorsque le titre leur fila sous le nez :Immédiatement à l’esprit de Wallemme, un flash,, terrassé bien avant l’heure.Pour Dagui Bakari (2002-2005 au Racing) aussi, la peine est de taille :À Lens, aussi, son ombre flottera, des vestiaires de Bollaert aux pelouses d’entraînement de la Gaillette. C’est là, durant le mercato hivernal 2002, que « le grand Bouba » , comme aime à le rappeler tonton Gervais, vient poser son baluchon. Le milieu de terrain déboule de Suisse pour un peu plus de 3 millions d’euros et cinq années et demi de contrat dans la valise. Le convaincre a été une mince affaire., resitue François Brisson, ancien joueur et entraîneur artésien, alors au recrutement."Viens en Suisse, j’ai quelqu’un à te montrer." » Direction Zurich, Bouba Diop est sur le pré et ne laisse pas vraiment le doute s’installer chez François Brisson.. La seule crainte de François Brisson, Bouba Diop évolue en numéro 10,Joël Muller se chargera de faire prendre la greffe davantage dans un rôle de milieu défensif, quoique porté vers l’avant lorsqu'il le fallait (il inscrira 8 buts avec Lens en 57 matchs). Le technicien insiste :Une réflexion humaine aussi, comme lorsqu'il ira soutenir les salariés de Metaleurop dans un PMU de Noyelles-Godault en février 2003. L’usine est au bord du précipice, le Sénégalais enchaîne les autographes, glissant au passage qu’il lit les journaux et parle de Metaleurop dans le vestiaire avec ses équipiers., reprend Joël Muller., décortique Jean-Guy Wallemme,Les portraits sont généralement enjolivés une fois l’arme passée à gauche, mais Gervais Martel souligne la profonde bonté de son ancien joueur :Le milieu de terrain est alors dans le quatuor d’internationaux sénégalais.Sa terre natale qui le fera entrer, poursuit Müller à la suite d’une Coupe du monde 2002 achevée en quarts de finale et ce but mythique contre la France., pose Gervais Martel., rembobine Müller.Un rythme effréné qui laissera Bouba Diop dans les tribunes de novembre 2002 à février 2003 à la suite d’une pubalgie. Aligné entre autres aux côtés de Seydou Keita, l’international (63 sélections, 11 buts) finira par répondre aux sirènes d’outre-Manche, l’un de ses rêves, à l’été 2004., jure Gervais Martel,Joël Muller évoque, celle qui veut queet qu’il. À 25 ans, Papa Bouba Diop prend le Tunnel direction Londres et Fulham., estime coach Müller,Le Lion allait rugir sur de nouvelles terres avec, au fond de la poche de ce stakhanoviste, la bienveillance éternelle du peuple sang et or.