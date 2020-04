Lens pleure Arnold Sowinski

Le Racing Club de Lens vient d’apprendre avec une immense tristesse la disparition d’Arnold #Sowinski. Mineur, joueur, entraîneur, supporter... il incarnait l’esprit sang et or par excellence. Tout notre soutien à sa famille et ses proches. #rclens pic.twitter.com/AQJejO6hsH — Racing club de Lens (@RCLens) April 2, 2020

Foutu virus.Figure historique du RC Lens, Arnold Sowinski est décédé ce jeudi à 89 ans, des suites du Covid-19. Portier des Sang et Or pendant 14 ans, de 1952 à 1966, il avait ensuite occupé le poste d'entraîneur du club pendant plus de dix ans. En 1975, son équipe avait atteint la finale de la Coupe de France, perdue contre le grand Saint-Étienne de l'époque. «» , a réagi le club nordiste ce jeudi.Un deuil de plus.