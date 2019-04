Lens piétine face au HAC

Lens : J. Leca - Centonze, J. Duverne, Tka, Haïdara - C. Doucouré, G. Gillet - S. Diarra (Chouiar, 56e), Mesloub (c, Bencharki, 74e), A. Gomis (Ambrose, 79e), G. Kyei. Entraîneur : Philippe Montanier.



Le Havre : Y. Thuram - Bese, Bain (c), S. Camara, Yago - P. Gueye, Youga - Ferhat (Abdelli, 90e), J. Fontaine, Gory (Basque, 79e) - Kadewere (Assifuah-Inkoom, 82e). Entraîneur : Oswald Tanchot.

Bollaert méritait mieux.Dans un écrin lensois des grands soirs et quasi comble, Sang et Or et Havrais n'ont pas offert un grand spectacle ce lundi soir en clôture de la 30journée de Ligue 2, et le score est resté vierge. Personne n'est content avec ce point du nul, et Lens Un bel arrêt de Yohann Thuram sur un excellent coup franc de Gomis en première (36), un frisson signé Jean-Pascal Fontaine en deuxième (64), l'expulsion de ce boucher d' Amos Youga (71) et enfin deux balles de match gâchées par les locaux (84et 95) : c'était le maigre menu du soir.On se serait crus en finale de Coupe de la Ligue.