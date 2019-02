Lens passe un bon dimanche à Sochaux

Sochaux (4-2-3-1) : Ati Zigi - Rocchia, Lacroix, Verdon, Navarro - Sissoko (Etoundi, 66e), Agoume - Mollo, Daham (Robinet 89e), Sakhi - Sané (Emmanuel, 87e). Entraîneur : Omar Daf.



Lens (4-2-3-1) : Leca - Mendy, Centonze, Fortes, Duverne - Gillet, Kyei (Gomis, 80e) - Ambrose, Mesloub, Bencharki (Ba, 46e) - Chouiar (Diarra, 71e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Les trois points au soleil.C'est ce que retiendront les supporters lensois descendus à Sochaux , malgré la fermeture de leur parcage visiteurs. Pour le reste, on pourra globalement oublier la prestation des deux équipes sur la pelouse fatiguée de Bonal. Deux tirs cadrés partout, ce n'est pas beaucoup. Et le jeu pour y aboutir, loin d'être fou. Côté sochalien, l'essentiel du danger vient des pieds de Yohan Mollo en seconde période. Mais les choix ne sont pas toujours bons, ou Jean-Louis Leca sur la trajectoire du ballon (58). Pas de but, pas de point et les Lionceaux manquent une belle opportunité de prendre leur distance avec la queue de classement.Car en face, un homme a surgi avant la pause : Mounir Chouiar , vingt ans, des attentes et un deuxième but de la saison en Ligue 2. Au service, Thierry Ambrose , mobile sur son côté gauche. Et quand Ati Zigi ne peut qu'écarter son centre fort, le talentueux M. Chouiar est là pour la mettre au fond. Un but important, puisqu'il permet au Racing de gratter sa première victoire à l'extérieur depuis octobre et six tentatives. Et qui permet surtout au club de rester dans le wagon de tête.Une bonne idée finalement, ce week-end à Sochaux