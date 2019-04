Lens ne lâche pas à Grenoble

Grenoble (4-3-3) : Camara - Bengriba, Demba, Mombris, Gibaud - Sanusi, M’changama, Grange - Guintangui, Sotoca, Belvito. Entraîneur : Hinschberger.



Lens (4-3-3) : Leca - Duverne, Fortès, Centonze, Haïdara - Diarra, Gillet, Doucouré - Chouiar, Ambrose, Gomis. Entraîneur : Montanier.

L'espoir est toujours permis.Encore en course pour la montée en Ligue 1, Lens est revenu à quatre points du podium en allant s'imposer sur le terrain de Grenoble . Une victoire sous le soleil rendue possible par l'ouverture du score à la demi-heure de jeu de Gomis, servi en retrait par Ambrose.Les Sang et Or, qui n'avaient plus marqué en championnat depuis quatre journées, ont logiquement réalisé le break en deuxième période grâce à Doucouré malgré une opportunité d'égalisation pour Sotoca stoppée par Leca. Lequel a également empêché Grange de trouver le chemin des filets en fin de partie, comme Camara devant Ambrose.La Ligue 1, si près et si loin...