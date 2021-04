Lens met Lyon sous cloche

Au terme d'une partie ouverte et riche en occasions, Lens et Lyon se sont séparés sur un match nul assez logique qui ne fait pas les affaires des Gones. Auteurs de leur troisième match de suite sans victoire en championnat, les hommes de Rudi Garcia pointent désormais au quatrième rang. Juste devant... les Sang et Or.

Pas de bras, pas de Sotoca

Joyeuses Paquetá

Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Badé, Fortes (Boura, 66e) - Clauss (Michelin, 76e), Cahuzac, Doucouré (Mauricio, 90e+5), Fofana, Haïdara - Sotoca (Banza, 76e), Kakuta. Entraîneur : Franck Haise.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois (De Sciglio, 59e), Marcelo, Denayer, Cornet (Bard, 76e) - Paquetá, Mendes (Slimani, 70e), Guimarães (Caqueret, 59e) - Kadewere (Cherki, 76e), Memphis, Toko-Ekambi. Entraîneur : Rudi Garcia.

On connaissait le, ce fameux mardi où plusieurs États votent simultanément et peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine. On se souviendra sur la planète Ligue 1 de ce 3 avril comme d'un « Super Samedi » , dont Lille et Monaco sont sortis gagnants. Dans le rôle des perdants ? Paris, bien sûr. Mais aussi Lyon, tenu en échec par Lens à Bollaert-Delelis (1-1) au terme d'une partie plaisante. Un moindre mal pour des Gones un temps malmenés et menés, mais aussi trop maladroits pour espérer mieux.Doublé par Monaco et distancé par Lille dans l'après-midi, Lyon connaissait pourtant le deal : s'imposer, pour continuer à rêver. Problème : bien que maîtres du ballon, les Gones ne sont pas hyper inspirés en début de partie. Il faut une sortie lunaire de Leca pour leur offrir leur première occase : un tir du gauche de Mendes, servi à vingt mètres face au but déserté par le Corse, contré par Haïdara (13). Privé de l'ouverture du score, Mendes est ensuite dépossédé de ses reins par Kakuta, auteur d'une incursion dans le camp lyonnais conclue par un tir trop enlevé de Sotoca (20). Une accélération annonciatrice d'un léger mieux côté lensois, récompensé après la demi-heure de jeu par un missile de Doucouré, servi en retrait par Fofana après une perte de balle évitable de Lopes devant Kakuta (35). Du moins le croit-on : sur la trajectoire du ballon, Sotoca a légèrement dévié le ballon du bras... Lopes, de son côté, se rattrape avec une parade sur une demi-volée surpuissante de Clauss, décalé à l'aveugle par Cahuzac (38). L'OL peut donc remercier la VAR et son portier, mais aussi Haïdara qui se troue dans les six mètres rhodaniens sur un caviar de Sotoca (44). Et pester contre Gradit, bien placé sur sa ligne pour seconder un Leca débordé par Memphis (45+1).Rentrés aux vestiaires avec des regrets, les Sang et Or en reviennent tout aussi frustrés. La faute à Lopes, de nouveau décisif devant Fofana, servi au second poteau par Clauss (46). De quoi donner des idées à Leca, parfaitement sorti devant Toko-Ekambi (56) et auteur d'une superbe parade au sol face à Kadewere (63). Un tournant : trouvé dans l'intervalle par Kakuta, Clauss finit par transpercer Lopes d'un tir rasant du droit. Rageant pour un Lyon alors dominateur et pour Kadewere, incapable d'accrocher le cadre sur une offrande bien involontaire de Cahuzac (74). Paquetá, lui, ne laisse pas passer sa chance. Tout heureux de recevoir le ballon sur une partie de billard dans la surface lensoise, le Brésilien signe un enchaînement contrôle orienté-reprise en pivot qui remet l'OL dans le match. Match dont Slimani, auteur d'un tacle non maîtrisé sur Doucouré, sort avant l'heure, exclu sur le champ par Benoît Millot (90+1). Et dont Lyon sort avec un seul point - le deuxième en trois journées, seulement -, ce qui ne fait clairement pas ses affaires dans la course au titre. Un nul qui porte en revanche à dix le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour le Racing, toujours plus crédible dans son statut de candidat à l'Europe.