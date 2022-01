Bakambu, tout beau, tout neuf

Les hommes mentent, pas les chiffres. Deux minutes auront été nécessaires à Cédric Bakambu pour parvenir à la hauteur de Lionel Messi cette saison en Ligue 1 au classement des buteurs. Une talonnade rêvée, une accélération et une frappe ajustée pour faire comprendre à la France entière que le gamin de Vitry-sur-Seine n’était pas venu se la couler douce à l’OM après quatre années à cravacher en Chine. Et qu’avec son numéro 13 sur le dos, il avait bien l’intention de se mettre la cité phocéenne dans la poche.

"Tout la semaine les gars m’ont chambré au toro, là c’est une belle réponse que je leur ai faite. Franchement, c’est un super groupe avec de très bons gars dans le vestiaire"

Sampaoli avait prévu le coup

De Bakagoal à Bakambut ?

Son sourire était celui d’un minot. Celui d’un môme qui pouvait savourer, seulement deux minutes après son retour sur les pelouses de l’Hexagone, son choix de rentrer, d’une certaine manière, à la maison. Jorge Sampaoli a beau considérer, le principal intéressé n’a pas eu besoin de 120 secondes pour lui faire comprendre qu’il avait une vraie dalle en clouant définitivement le bec aux Lensois . Et que pour ne rien gâcher, techniquement, c’était déjà du caviar. Sa talonnade pour Guendouzi, suivie d’un sprint de vingt mètres conjugué à une frappe du gauche parfaite., acquiesçait après-coup l’international congolais, dans les dédales de Bollaert.D'un point de vue personnel, son entrée en matière est en tout cas réussie.Sampaoli décortique une entrée en scène de son nouvel attaquant, bien anticipée :Signature à l’OM le 13 janvier, premier but neuf jours plus tard après neuf années de disette en Ligue 1 (en mars 2014 avec Sochaux), il étaitpour le néo-olympien qui avait déjà donné le ton lors de sa présentation à la presse il y a quelques jours :Bakambu a répété devant les micros ce qui pourrait rapidement devenir évident pour tout le monde :Le meilleur buteur du championnat chinois en 2020, débarqué libre du Beijing Guoan et désormais lié à l’OM jusqu’en 2024, devra être aligné dans différents schémas pour être certain de sa place sur l’échiquier d’une équipe imbattable en ce moment à l’extérieur (cinq succès). Avec ou sans Milik ; avec une ou deux pointes, Sampaoli devra affiner et potentiellement rebattre les cartes. Mais son nouveau gaillard d’une trentaine d’années fait déjà passer un message. Son arrivée sur les bords de la Méditerranée n’est pas synonyme de farniente., a déroulé Bakambu.Cela passera par une forme qu’il convient de peaufiner. Son entraîneur le considère comme, tout en martelant qu’il. Pour que Bakambu endosse totalement sa tenue de Bakambut., s'est-il marré.Avant d'assumer son statut de trentenaire expérimenté :Ça ne devrait pas être au programme de Cédric Bakambu dans les prochaines semaines.