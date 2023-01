Lens maîtrise Brest et file en 8es

Brest (4-3-3) : Blázquez – Lala, Dari, Brassier, Duverne - Belkebla, Lees-Melou (Camara, 64e), Magnetti (K. Dembélé, 83e)- Le Douaron (Camblan, 64e), Slimani (Arconte, 71e), Honorat (Mounié, 71e). Entraîneur : Eric Roy.



Lens (3-4-2–1) : Leca – Gradit, Danso, Medina (Haïdara, 46e) - Le Cardinal, Abdul Samed, Fofana (Onana, 87e), Machado (Frankowski, 79e)- Thomasson, Claude-Maurice (Sotoca, 71e)- Saïd (Openda, 46e). Entraîneur : Franck Haise.

ALB

Sang pour 100 de réussite.Toujours pas d’accroc cette saison pour le RC Lens qui a poursuivi son quasi sans-faute en allant battre Brest pour rallier les 8de Coupe de France (1-3). Pourtant, le score est plutôt flatteur pour des Sang et Or qui ont vite ouvert le score par Wesley Saïd qui a dévié une frappe de Julien Le Cardinal d’une talonnade. Jérémy Le Douaron a failli répondre illico, mais a mal ajusté sa tête qui a frappé la barre (12). Mais sur un amour de centre de Franck Honorat, Brest a égalisé par un beau coup de casque d’Islam Slimani. Puis les Lensois ont profité d’une mauvaise sortie du portier brestois, Joaquín Blázquez, pour repasser devant grâce à Facundo MedinaQuelques instants plus tard, les Brestois ont failli recoller. Mais Honorat a été (illicitement ?) accroché dans la surface, et Slimani a vu sa frappe repoussée près de la ligne par un défenseur nordiste (32). Et c’est avec un réalisme froid que Lens a fait le break grâce à une tête d’Adrien Thomasson. Dans une deuxième période bien moins intense, les hommes de Franck Haise ont maîtrisé sans trembler. Salis Abdul-Samed a même failli alourdir le score en frappant dans un trou de souris, mais le ballon a heurté le poteau et longé la ligne brestoise sans entrer (56).Même éliminé de la Coupe, Brest recevra le petit poucet Angers dimanche.