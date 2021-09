Lens-Lille : le derby qui déchante

Même pas un mois après les incidents survenus lors de Nice-OM, de nouveaux débordements ont eu lieu lors du « derby du Nord » entre Lens et Lille (1-0) ce samedi après-midi. Six blessés légers sont à déplorer, et une nouvelle fois, le football français a gâché une belle occasion de se montrer sous son plus beau jour.

Des débordements inacceptables

Lillois comme Lensois vous nous faites honte, ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas pour ça qu'on va au stade. Ça fait 11 ans qu'on attend un derby avec un stade plein et vous faites ça. Vous nous faites honte, ni plus ni moins #RCLLOSC #RClens pic.twitter.com/emHgckvFyy — Flo Caf (@flocaffery) September 18, 2021

Tout sauf un jeu d'enfants

Par Andrea Chazy

Même dans leurs rêves les plus fous, les supporters lensois n’auraient jamais imaginé qu’une mi-temps d’un derby dure quarante-cinq minutes. Trois quart d’heure, assis ou debout en tribunes, à attendre pour pouvoir entonner l’hymne composé par Pierre Bachelet avant le début du second round ? Non, c’est impensable. Qui plus est onze ans après le dernier derby Lens-Lille dans un Bollaert plein. Qui plus est quinze ans après le dernier succès des Sang et Or sur leurs rivaux lillois. Et pourtant. À la pause d’une rencontre engagée, mais sans plus pour une telle affiche, le climat de fête a laissé place au désordre et à l’incompréhension. Des défauts qui n'ont pas leur place dans l'idée qu'on se fait d'un derby du Nord pleinement réussi.Placé au bord du terrain, sur le plateau de Prime Vidéo, Thierry Henry n’a même pas le temps de décortiquer l’ultime occasion de Florian Sotoca avant la pause. Une frappe bien repoussée par Ivo Grbić totalement éclipsée par des scènes surréalistes qui se déroulent en direct, sous ses yeux. Partis de la tribune Marek, des dizaines de fans des Sang et Or se sont rendus au pied du parcage pour en découdre avec les moins malins des 1200 fans lillois ayant fait le déplacement pour l’occasion. Un débordement qui a rapidement été maîtrisé par les forces de l'ordre. Le motif de celui-ci ? Des supporters lillois auraient forcé le cordon de sécurité de leur parcage pour invectiver et lancer des projectiles sur fans lensois, selon la Voix du Nord . Un moment de tension qui a poussé la cellule de crise à se réunir et à repousser le coup d'envoi de la seconde période de trente minutes supplémentaires. Même le speaker lensois s'est fendu d'un, sorte de tentative désespérée pour que le calme revienne définitivement, alors que la menace de la suspension de la rencontre planait encore. Au bout du compte, le match est allé jusqu'à son terme. Mais le constat est sans appel : des supporters d'un club de Ligue 1 se sont retrouvés à fouler la pelouse de leur club de cœur pour de mauvaises raisons.Difficile de déterminer « qui a commencé » , comme toujours, mais ce qui est sûr en revanche, c’est que des projectiles ont été lancés depuis le parcage des Dogues en direction du public lensois qui occupait l’autre partie de la tribune Trannin. Que les chants et banderoles insultantes déployées depuis plusieurs jours de part et d'autres n'ont pas aidé non plus. Au total, ce sont six personnes qui ont été blessé légèrement comme l’a confirmé Jean-François Raffy le sous-préfet de Lens à l’AFP :Selon les informations de RMC, il est probable que la commission de discipline de la LFP place le dossier Lens-Lille en instruction. Il ne manquait plus que ça.Après le naufrage que fut Nice-OM fin août, ce nouvel écart de la part des supporters des deux clubs agace fortement en haut lieu. À commencer par Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a immédiatement réagi dans la soirée :S’ils ne les ont pas vu directement, les acteurs de ce Lens-Lille ont également condamné les débordements survenus à la pause. À l'image de Jean-Louis Leca, portier lensois et héros du jour, qui n'a pas hésité à rappeler le rôle trop souvent oublié par certains au moment de pénétrer dans une enceinte dédiée au football :Des gamins qui, comme des milliers d’autres fans, attendaient de ce derby l’occasion de réaliser un rêve ou de chambrer des copains du camp adverse. Mais certainement pas de voir leur voisin de siège risquer de se prendre un bout de métal sur la tête. Le plus triste finalement, c'est que dans les jours à venir, tout le monde ou presque évoquera ce Lens-Lille à travers ces incidents. La vraie défaite, c'est celle-là.