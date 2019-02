Lens fracasse Niort et se rapproche du podium

RC Lens (4-2-3-1) : Leca (Vachoux, 61e) - Haidara, Duverne, Fortes, Centonze - Doucouret, Gillet - Gomis, Bencharki (Diarra, 64e), Chouiar - Kyei (Ambrose, 78e). Entraîneur : Philippe Montanier.



Chamois Niortais (4-2-3-1) : Allagbe - Lapis, Sans, Paro, Da Costa - Konate (Bourhane, 46e), Louiserre - Djigla (Vion, 77e), Jacob, Leautey - Kone (Dabasse, 70e). Entraîneur : Pascal Planque.

Continuer sur sa Lens -ée.Ils étaient 20 000 à braver le froid nordiste pour assister à ce dernier match de la 26journée. Et ils ont eu raison. Jamais inquiété par des Chamois écornés, le RC Lens s'est facilement imposé 4-1 et dépasse le Paris FC à la quatrième place. Le podium et Lorient ne sont plus qu'à quatre longueurs.Et comment mieux démarrer la partie qu'avec un penalty offert par Lapis pour un pied haut sur Gillet dans la surface ? Gomis ne tremble pas et trompe Allagbe pourtant sur la trajectoire du ballon. Lapis refait parler de lui dans la foulée, mais en mal puisqu'il fait le break contre son camp à la suite d'une erreur de communication avec son gardien. Peu avant la mi-temps, Valentin Jacob déverrouille le compteur des siens et laisse entrevoir une lueur d'espoir.Mais Niort va mal en ce moment. Les Chamois n'ont plus gagné depuis le 9 décembre dernier, et l'absence d' Ande Dona Ndoh , meilleur buteur, se ressent cruellement. Dix minutes après le retour des vestiaires, Allagbe se fait lober par Chouiar. Méconnaissable, le portier niortais commet ensuite une mauvaise relance de la tête, Grejohn Kyei ne se fait pas prier et envoie un lob à vingt mètres qui termine au fond des filets. Autant de raisons de se réjouir pour les Sang et Or, qui doivent cependant déplorer la sortie sur blessure de Leca à l'heure de jeu. Niort est désormais à treize points des play-offs. Il est peut-être déjà trop tard pour y croire encore.