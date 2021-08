Lens et Sainté font le plein d'émotions, pas de points

Lens (5-3-2) : Leca - Clauss (Boura, 90e+2), Gradit, Wooh, Medina, Machado (Frankowski, 71e) - Fofana, Doucouré, Kakuta (Da Costa, 82e) - Ganago (Banza, 71e), Sotoca (Jean, 82e). Entraîneur : Franck Haise.



Sainté (4-3-3) : Green - Maçon, Moukoudi, Sow, Kolodziejczak - Camara, Neyou (Djile Nokoue, 79e), Youssouf (Gourna-Douath, 70e) - Hamouma (Nordin, 46e), Khazri (Adli, 70e), Bouanga (Rivera, 86e). Entraîneur : Claude Puel.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que c'est beau, le foot. Surtout quand il se joue dans un Bollaert plein à craquer.Les supporters nordistes n'arrivaient plus à compter les jours qui les séparaient de leur dernier match au stade. Alors les acteurs de ce Lens-Sainté ont fait en sorte de ne plus leur faire perdre de temps, le premier but de la rencontre tombant au bout de 19 secondes. Problème : ce sont les visiteurs qui signent ce début en fanfare, Wahbi Khazri profitant d'une mauvaise touche de Jonathan Clauss avant battre Leca. S'il a fallu déglutir et souffler très fort pour que le lob de 40 mètres du Tunisien ne termine pas dans la lucarne, cela n'a pas empêché les Artésiens de retrouver la voix et le sens du jeu. Ainsi, Ganago gigote, Fofana pèse, Kakuta teste les réflexes de Green sur coup franc, Sotoca s'essaye à la volée et Clauss laboure son couloir. À raison, puisqu'un de ses centres trouve Ignatius Ganago, dont la tête décroisée fait moucheAu retour des vestiaires, Denis Bouanga a la décence d'attendre que la tribune Marek finisse de chanter son Pierre Bachelet pour redonner l'avantage aux Verts, dans un angle fermé. Le Gabonais est ensuite tout proche de creuser l'écart, mais Christopher Wooh lui coupe le sifflet. Lens a du répondant, évidemment, puisque Seko Fofana trouve un trou de souris pour faire battre le cœur des siens. C'est finalement les mains d'Etienne Green qui doivent repousser les frappes de Fofana (90) puis Doucouré (90+4) pour conserver un nul mérité.Vivement le retour pour la réponse du Chaudron.