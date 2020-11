Lens et Reims se quittent sur un nul de maboules

4

Lens (3-4-1-2) : Leca - Fortes (Pereira, 73e), Badé, Medina - Clauss, Doucouré, Mauricio (Fofana, 64e), Boura (Sylla, 64e) - Kakuta (Jean, 82e) - Sotoca, Banza (Kalimuendo, 73e). Entraîneur : Franck Haise.



Reims (4-4-2) : Rajković - Doucouré, Faes, Abdelhamid, Foket - Mbuku (Doumbia, 46e), Munetsi, Berisha, Cafaro (Cassamá, 69e) - Dia (Kutesa, 86e), Sierhuis (Touré, 64e). Entraîneur : David Guion.

Fou, fou, fou !Au terme d'un match à rebondissements, Lens a arraché un point face à Reims, cet après-midi, au stade Bollaert-Delelis (4-4).Décimés par l'épidémie de Covid-19 et sevrés de compétition ces deux dernières semaines, lesont rapidement pris le jeu à leur compte, puis les devants sur un corner de Mauricio. Reconverti récupérateur en l'absence de Cahuzac, suspendu (comme Gradit et Michelin), le gaucher a trouvé dans la boîte la tête de Banza, auteur de son premier pion en Ligue 1. Mérité pour Lens, déjà dangereux par Clauss (14) et Banza (15). Réveillés par Cafaro, qui s'est signalé en vain de loin (26, 34), les Rémois ont frôlé la correctionnelle sur cette percée de Kakuta (45), puis l'égalisation sur une tête de Dia (45+1). Impeccable devant le Sénégalais, Leca l'a un peu moins été sur ce tir au premier poteau de Cafaro dès le retour des vestiairesEt beaucoup moins cette frappe en bout de course de Dia, heureux buteur du gauche sur une longue ouverture de Berisha. Coupable sur le premier but rémois, Medina aurait pu égaliser. Mais l'Argentin a frappé comme un sourd et gâché un caviar de Clauss (62). À défaut, le stoppeur lensois a offert deux pions à Reims, juste après ce CSC de Foket sur un centre tendu de Kalimuendo. D'abord en déviant dans sa cage le centre de Dia. Puis en renvoyant un ballon aérien dans les pieds du Sénégalais, qui a humilié la défense artésienne, effacé Leca et inscrit son huitième caramel en championnat. Et assuré, le croyait-on, un troisième succès de rang pour les Champenois. C'était compter sans Florian Sotoca, qui a placé deux coups de casques rageurs sur des centres de Clausset Jean, et cru obtenir un péno sur la dernière offensive lensoise. La VAR en a décidé autrement, dans une partie décidément dingue jusqu'au bout. Lens s'en contentera.