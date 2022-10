Lens et Openda imposent leur loi à Toulouse

Dans un match qui a pris son temps avant de s'emballer, Lens a dominé une pâle équipe de Toulouse. Dominateurs de bout en bout, les Sang et Or ont finalement vu Loïs Openda s'offrir un triplé après son entrée en jeu pour renforcer leur deuxième place au classement.

Version brouillon

Openda, roi du Nord

Lens (3-5-2) : Samba - Haïdara, Danso, Gradit (Fortès, 84e) - Frankowski, Abdul Samed, Onana (Sotoca, 56e), Fofana, Machado (Boura, 84e) - Saïd (Openda, 56e), Pereira Da Costa (Claude-Maurice, 70e). Entraîneur : Franck Haise.



Toulouse (4-3-3) : Dupé - Desler (Keben, 90e+1), Rouault, Diarra, Sylla - Dejaegere (Begraoui, 84e), Spierings, Van den Boomen - Chaïbi (Birmančević, 72e), Dallinga (Onaiwu, 72e), Aboukhlal. Entraîneur : Philippe Montanier.

Un dauphin aux dents de plus en plus longues, un promu au jeu ambitieux, un stade encore et toujours incandescent : tout était réuni à Bollaert pour lancer de la meilleure des manières ce week-end de Ligue 1. Et après une soirée longtemps peu emballante, lalensoise a fini par emporter Toulouse, trop juste pour espérer accrocher un résultat. Sauvés par Dupé sur penalty, les Violets ont cédé face au coaching et à l'insistance de la bande de Franck Haise, Loïs Openda concrétisant à trois reprises la domination des siens après son entrée en jeu. Le Racing continue de souffler sur la nuque du PSG, qui accueille Troyes, samedi.Dans l'enfer du Nord, les Sang et Or ne mettent pas longtemps à bousculer des Toulousains asphyxiés. La première alerte vient surgit du pied de Fofana (7), omniprésent comme à son habitude aux quatre coins du pré. Au terme d'un contre mené à 1000 à l'heure, le milieu ivoirien ne cadre pas sur la remise de Frankowski (12), avant que Saïd ne voie Dupé se coucher sur sa tentative (14). Acculé, le Téfécé tient comme il peut, pas aidé par un trop grand déchet technique qui complique sérieusement la tâche au moment de sortir le ballon. Et fait preuve d'un gros manque de spontanéité sur les quelques ballons dans la surface, à l'image de Dejaegere, contré par le retour de Machado (29). Après quelques minutes à s'inquiéter pour Rouault, retombé sur les cervicales après un duel sur corner, Aboukhlal fausse à son tour compagnie à l'arrière garde nordiste, mais Gradit vient à son tour sauver la baraque (33).Quinze minutes pour retrouver leur souffle, et les Lensois remettent la tête de leurs visiteurs sous l'eau. Et pensent enfin pouvoir faire la différence quand Spierings vient faucher Pereira Da Costa dans la surface, mais Dupé se détend bien pour détourner le penalty de Fofana, prolongeant la disette sang et or dans l'exercice (50). Toulouse ne sort de nouveau plus et Franck Haise tire ses premières cartouches offensives. Sotoca sollicite à nouveau Dupé (57), avant d'offrir une magnifique galette à Openda pour délivrer Bollaert. Menés, les champions de Ligue 2 tentent bien de se rebeller, usant notamment des coups de pied arrêtés, à l'image de cette tête hors cadre d'un Diarra seul à la tombée (68). En position favorable grâce à une succession de feintes, Claude-Maurice laisse l'opportunité de faire le(82). Mais qu'importe : Openda illumine la fin de partie de son talent, doublant la mise après avoir gagné son duel face à Rouault, avant de signer un triplé au bout du temps additionnel d'une frappe croisée imparable. Le premier ballon de Ligue 1 à afficher sur sa cheminée. Bollaert peut hurler son bonheur tandis que ses protégés continuent de faire la loi dans leur forteresse, avec désormais sept succès en autant de rencontres à domicile.