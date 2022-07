Lens et Openda font craquer l'Inter

Lens (3-4-3) : Samba - Gradit (Wooh, 62e), Danso, Medina (Boura, 84e) - Frankowski (Cabot, 73e), Abdul Samed (Berg, 73e), Fofana, Machado (Haïdara, 73e) - Pereira da Costa (Saïd, 62e), Sotoca (Poreba, 82e), Ganago (Openda, 46e). Entraîneur : Franck Haise.



Inter (3-5-2) : Handanovič (Cordaz, 80e) - Darmian, De Vrij (D'Ambrosio, 61e), Bastoni (Dimarco, 61e) - Dumfries (Bellanova, 61e), Barella (Agoumé, 80e), Brozović (Asllani, 61e), Çalhanoğlu (Mkhitaryan, 61e), Lazaro - Džeko (Lukaku, 61e), Correa (Martínez, 61e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

CG

Un match de gala dans le Nord.Il régnait un parfum européen à Bollaert, ce samedi. Dans un stade plein à craquer et dans une ambiance digne d'un match officiel, Lens a cueilli l'Inter à la dernière minute grâce à un but de la recrue Openda (1-0). La première période a été rythmée, mais les occasions ont manqué. Les Sang et Or, vêtus tout de blanc, ont tenté de récompenser leur public, à l'image de Fofana, dont la frappe est passée à côté du poteau droit d'Handanovič, ou de Sotoca avec un tir enroulé peu dangereux. De son côté, l'Inter a peiné à bousculer l'habituel 3-4-3 de Franck Haise. Seul Džeko a donné du boulot à Samba, qui n'a pas vraiment tremblé sur une tentative trop molle.La partie ne s'est pas emballé au retour des vestiaires, entre un jeu haché et des transitions trop lentes dans les deux camps. Plus mobile, l'Inter a tout de même dominé les débats sur le pré et Inzaghi a reformé le duo Lukaku-Martínez à l'heure de jeu. Les deux compères n'ont pas mis longtemps à retrouver leurs automatismes, le premier déposant Danso sur le côté droit pour servir en retrait le second, qui a vu sa reprise s'envoler au-dessus de la cage de Samba, décisif ensuite à deux reprises devant l'attaquant belge. Le Racing a fait le dos rond, avant de trouver la faille dans les derniers instants du match. Sur un corner obtenu après un rush de Fofana, Openda, entré à la pause, a surgi au premier poteau pour marquer d'un joli geste. Un dénouement parfait pour enflammer Bollaert à quinze jours de la reprise.Rendez-nous la coupe Intertoto !