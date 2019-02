Lens et Metz dos à dos

6

Lens (4-2-3-1) : Leca - Centonze, Duverne, Fortes, Mendy - Gillet, Ba - Gomis (Kyei, 80e), Mesloub, Chouiar (Diarra, 73e) - Bencharki. Entraîneur : P. Montanier.



Metz (4-3-3) : Oukidja - Delaine, Boye, Sunzu, Balliu - Fofana, Maïga (Angban, 77e), Cohade - Nguette, Niane (Diallo, 70e), Boulaya (Gakpa, 88e). Entraîneur : V. Hognon.

Un point, c'est tout.Affiche de cette 24journée, le duel de prétendants entre Lens et le leader Metz a accouché d'un triste match nul (0-0). Mis sous pression par les succès de Lorient (3) et du Paris FC (4), les Sang et Or ont monopolisé le ballon en première période, mais ont nettement manqué de tranchant à l'approche du but lorrain. Les Nordistes ont ainsi dû attendre la 43minute et un tir trop enlevé de Gillet pour enfin prendre leur chance. Pas beaucoup plus inspirés, les Messins auraient pu prendre l'avantage dans la foulée, mais Niane, préféré au meilleur buteur du championnat Habib Diallo , a frappé au-dessus alors qu'il était seul face à Leca (44).Pour trouver trace d'un tir cadré, il a fallu attendre la 56minute et une volée de Mesloub, superbement sortie par Oukidja. Toujours maître du cuir après le repos, Lens s'est globalement montré trop imprécis dans la dernière passe pour réellement mettre le leader en danger. Metz aurait même pu réaliser un hold-up, mais le poteau a sauvé Lens sur un tir de Nguette en toute fin de match (89).Avec ce nul, les Messins sont assurés de rester en tête à l'issue de la journée. Relégué à quatre points du podium, Lens conserve lui sa place de barragiste (5). Un moindre mal.