Lens et Lyon se contentent d'un nul

Dans une rencontre vivante, notamment en première période, Lens et Lyon n'ont pas réussi à se départager (1-1). Les deux équipes devront encore patienter pour tirer leur épingle du jeu dans la course à l'Europe, alors que le podium pourrait s'éloigner en fonction des résultats de Nice et de l'OM dimanche.

Problèmes de connexion et saute-mouton

Lopes, gardien du point rhodanien

Lens (3-5-2) : Fariñez - Wooh, Danso, Medina - Clauss (Frankowski, 90e+1), Berg, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta (Da Costa, 72e), Kalimuendo (Ganago, 85e). Entraîneur : Franck Haise.



Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (Gusto, 87e), Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombele - Faivre, Paquetá, Toko Ekambi - Kadewere (Aouar, 76e). Entraîneur : Peter Bosz.

Le vent et la pluie provoqués par la tempête Eunice n'ont cette fois pas empêché les fidèles installés en tribunes d'assister à un vrai match de football. À une trentaine de kilomètres du stade Pierre Mauroy, où ni Lille ni Metz n'ont régalé vendredi soir en ouverture de la 25journée de Ligue 1, Lens et l'OL ont livré une bataille intense et plaisante, sans parvenir à se départager (1-1). Un nul qui n'arrange aucun des deux camps, qui pourraient voir le podium s'éloigner d'ici dimanche soir et les concurrents grappiller dans la course à l'Europe.Les deux équipes, revigorées par leurs succès du week-end dernier, ont mis le bleu de chauffe d’entrée dans un stade Bollaert plein comme un œuf malgré les conditions météorologiques. Il n’y a pas eu une pluie d’occasions en première période, mais beaucoup de rythme et de l’animation pour un rendement très plaisant. Un pressing haut, de la verticalité et un trou béant dans la défense rhodanienne pour laisser Kakuta servir Kalimuendo, qui a buté sur Lopes avant de voir Mendes, aligné en charnière centrale, jouer à saute-mouton avec son gardien et laisser le champ libre à Clauss pour conclure dans le but vide. Une réalisation validée malgré de gros problèmes de connexion avec la VAR, victime de la tempête, alors que l'attaquant lensois n'était visiblement pas hors-jeu au départ de l'action.L'OL a compris que la partie ne serait pas aussi simple que face à Nice. Ce qui n’a pas empêché les techniciens de la bande à Bosz de se mettre en évidence : Caqueret, précieux dans l’entrejeu, et Faivre, brillant dans ses prises de balle et malin sur les coups de pieds arrêtés, ont tenté de dynamiser le jeu lyonnais. Les visiteurs auraient pourtant pu perdre la tête si l’arbitre n’avait pas refusé le 2-0 à Fofana pour une main involontaire à la suite d’une mauvaise relance de Mendes (35). Après une première alerte de Paquetá, l'OL s'en est remis à Toko Ekambi, dont le centre génial a permis à Kadewere de marquer son premier but de la saison au second poteauet de sortir la tête de l'eau après un premier acte très compliqué pour le suppléant de Dembélé.Des buts, deux équipes joueuses et quelques coups donnés pour pimenter une rencontre décidément très emballante, rappelant pourquoi Lens et Lyon se battent dans la même zone du classement. Après les Corons, Toko Ekambi, encore lui, aurait pu glacer Bollaert, mais l'international camerounais est tombé sur un os en la personne de Fariñez. Entre deux bobos et les bourrasques de vent, l'OL et le Racing ont réussi à mettre en avant leurs machines bien huilées, sans pour autant se procurer beaucoup de situations dangereuses. Kakuta a pris sa chance de loin, alors que Sotoca a gratté un nombre incalculable de ballons dans les pieds lyonnais, au point d'être imité brillamment par Medina devant Faivre dans la surface de réparation. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour les meilleures opportunités, Paquetá ne transformant pas l'offrande de Kadewere (76) et le duo Ndombele-Lopes empêchant Lens de reprendre les devants, le Portugais déviant notamment une praline de Fofana sur la barre (80) avant de se distinguer à nouveau sur une tentative de Da Costa. Plus dangereux en fin de match, Lens se contentera de rester à une unité de l'OL, 5très provisoire et attendu à la maison pour défier Lille dimanche prochain pour boucler un mois de février aussi infernal que prometteur.