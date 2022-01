Lens et Fofana douchent Sainté sur le fil

37

Saint-Étienne (5-4-1) : Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé (Ghezali, 90e), Silva - Thioub (Gourna, 55e), Camara, Youssouf, Aouchiche - Boudebouz. Entraîneur : Pascal Dupraz.



Lens (3-4-3) : Leca - Gradit, Danso (Berg, 73e), Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski (Jean, 62e) - Kakuta (Pereira Da Costa, 73e), Kalimuendo (Baldé, 85e), Saïd (Sotoca, 62e). Entraîneur : Franck Haise.

Après le, leRevenu dans les toutes dernières secondes en coupe de France contre Lille puis vainqueur de Rennes sur le fil en championnat, son RC Lens a remis ça ce samedi à Geoffroy-Guichard où les Sang et or ont renversé sur le fil une équipe de Saint-Étienne méritante.Bien entrés dans la partie, en atteste cette chiche à bout portant de Maçon qui a fini dans le buffet de Leca (7), les Verts ont signé une première mi-temps très convaincante. À l'image de Boudebouz, qui a régalé dans un rôle inhabituel de faux neuf. Proche d'offrir l'ouverture du score à Camara sur un coup franc joué rapidement (36), l'Algérien a mis fin à la disette offensive des Verts, muets depuis le 28 novembre et 450 minutes. Au bout d'un contre emmené par Thioub, le gaucher a repris du droit un centre d'Aouchiche et profité d'une faute de main de Leca pour inscrire son deuxième pion cette saisonPeu inspiré dans le premier acte où seul Clauss est parvenu à inquiéter Bernardoni en frappant directement un coup franc excentré (25), Lens a pris le contrôle des opérations après l'entracte. Mais Kalimuendo a loupé le cadre de peu (62), et Sotoca a manqué de conviction face à Bernardoni (65). Une inefficacité que les Sang et or ont bien failli payer sur un nouveau contre stéphanois, gâché aux six mètres par Gourna (72). Lourd de conséquences : sur un corner de Clauss, Sotoca a jailli au premier poteau pour égaliser de la tête. Puis Fofana, de l'angle gauche de la surface, a envoyé une mine qui a terminé dans le petit filet opposé. Un pion synonyme de quatrième place provisoire, pour le Racing. Et de sixième défaite consécutive dans l'élite pour les Verts, plus que jamais derniers.L'opération maintien s'annonce très, très tendue...