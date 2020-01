Lens et Clermont n'arrivent toujours pas à se départager

RC Lens (3-4-3) : Leca - Gradit (Fortes, 53e), Diallo, Doucoure - Michelin, Cahuzac (Gillet, 59e), Perez, Haidara - Mauricio (Jean, 62e), Sotoca, Robail. Entraîneur : Montanier.



Clermont Foot (4-2-3-1) : Dupé – Zedadka, Hountondji, Albert, N’Simba – Magnin (Iglesias, 54e), Gastien – Allevinah (Donisa, 81e), Berthomier (N'Diaye, 69e), Gomis – Grbić. Entraîneur : Gastien.

Copier/Coller.Cinquième au classement, Clermont pouvait revenir à cinq points du RC Lens en cas de victoire ce samedi à Bollaert. Mais comme au match aller, après avoir mené, les joueurs de Pascal Gastien ont concédé l'égalisation avant d'être proches de tout perdre (1-1). Si cela avait été le cas, ils auraient eu de sérieux regrets. Car les Sang et Or ne dominent guère le premier acte, et éprouvent beaucoup de difficultés à percer la défense auvergnate malgré les efforts de Gaëtan Robail.Avec plus de quatorze fautes et trois cartons jaunes à la pause, cette rencontre est surtout faite de coups et de duels physique en tout genre. Rien de plus logique de voir Jonathan Gradit sortir sur blessure au retour des vestiaires, juste avant que David Gomis fasse marquer l'inarrêtable Adrian Grbić (0-1, 56). À l'heure de jeu, Philippe Montanier décide alors de bouger les choses. L'entraîneur lensois fait rentrer Corentin Jean, qui lui rend bien en égalisant dix minutes plus tard après un acte manqué de Josué Albert (1-1, 71). L'ancien attaquant toulousain plante lors de sa deuxième apparition avec les Sang et Or, et n'est pas loin de s'offrir un doublé quand sa tête trouve la barre transversale de Dupé en fin de match. Mais comme à l'aller, le 10 août dernier, les Lensois poussent fort alors que Clermont résiste et tient le point du nul.Un point qui ne ravira sans doute pas les supporters lensois, toujours pas avares de bonnes blagues.