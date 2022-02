Lens enfonce Bordeaux et repart de l'avant

Totalement dépassé en début de match et mené de trois buts après une demi-heure, Bordeaux a tout tenté pour revenir sur la pelouse de Lens, en vain. Un succès bienvenue pour des Nordistes dans le dur, mais qui conservent leur place dans la première moitié du classement. Les Girondins s'emparent, eux, de la place de lanterne rouge.

98

Défense de défendre

Hwang n'aura pas suffi

Lens (3-4-3) : Faríñez - Medina, Wooh, Danso - Clauss (Frankowski, 82e), Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta (Berg, 63e), Sotoca (Pereira Da Costa, 82e), Kalimuendo (Ganago, 63e). Entraîneur : Franck Haise.



Bordeaux (4-2-3-1) : Poussin - Kwateng, Marcelo, Ahmedhodžić, Mensah (Niang, 87e) - Guilavogui, Onana (Mangas, 87e) - Elis (Dilrosun, 55e), Fransérgio (Adli, 55e), Oudin (Mara, 90e+2) - Hwang. Entraîneur : Jaroslav Plašil.



Une opération renouveau. Voilà à peu près à quoi s'apparentait cette après-midi passée à Bollaert entre Lensois et Bordelais. Deux équipes à la recherche d'une nouvelle dynamique, avec des Girondins passés lanternes rouges juste avant le coup d'envoi et des Artésiens pour qui 2022 rimait jusqu'à présent avec coup de mou. Mais le départ de Vladimir Petković, remplacé temporairement par Jaroslav Plašil en attendant l'arrivée de David Guion, n'aura pas suffi à redresser le club au scapulaire. Marcelo et ses amis ont en effet largement tendu la joue dès l'entame de match, histoire de remettre les Sang et Or en confiance. Opération réussie, avec trois buts en moins d'une demi-heure et une nouvelle défaite à l'arrivée.En grande souffrance derrière cette saison, Bordeaux n'y arrive toujours pas, malgré les nombreuses arrivées cet hiver dans ce secteur de jeu. Après dix minutes de jeu à peine, une perte de balle coupable d'Oudin intervient dans le couloir avec au bout de l'action une passe admirable dans l'intervalle de Kakuta pour Kalimuendo. L'espoir d'un premiercette saison est déjà envolé. Pire : huit minutes plus tard, Mensah sèche Wooh à l'entrée de la surface. Penalty validé par la vidéo, et le même Kakuta soigne ses stats. Bordeaux est déjà dans les cordes et chancelle une troisième fois sur une course côté gauche d'Haïdara, qui se défait sans mal de Kwateng avant de servir un Fofana trouvant le petit filet opposéIl faut même une parade de Gaëtan Poussin devant Kalimuendo pour éviter un score plus lourd (31), avant que Lens n'offre à son tour un but à son adversaire. Dans la foulée d'une perte de balle plein axe, Elis est décalé dans la surface et termine d'une frappe sous la barre. Le temps de voir Poussin sortir courageusement devant Fofana (39) avant de regarder le contre de Kalimuendo passer au-dessus de ses cages (45+1), et les 22 acteurs rejoignent les vestiaires après un premier acte particulièrement animé.Mené de trois buts, Bordeaux a le mérite de continuer à y croire et se voit récompenser une deuxième fois sur une frappe en pivot de Hwang depuis l'entrée de la surface. De quoi débuter un nouveau match, alors que Lens voit quelques démons se raviver face à ce nouveau cru bordelais. Les Maritimes gagnent de plus en plus de duels, et les supporters nordistes s'inquiètent. Sur un joli numéro d'Adli, Oudin ne trouve que le petit filet (66). Toujours aussi friable en défense, Bordeaux est ensuite tout heureux de voir Poussin remporter son duel avec Ganago, qui s'était infiltré plein axe (67). Un dernier quart d'heure de souffrance et Lens met fin à sa série de trois défaites consécutives dans le sillage de Fofana, omniprésent et qui échoue sur le poteau (90+1). Condamnant, du même coup, les Bordelais à la dernière place.