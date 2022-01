Lens éjecte Lille au bout du suspense

Mené 2-0 par un LOSC décimé par le Covid mais diaboliquement efficace, le RC Lens a pu compter sur un immense Seko Fofana pour renverser la situation et accéder aux huitièmes de finale de la Coupe de France (2-2, 4-3 t.a.b.). Les Lensois de Franck Haise débutent parfaitement 2022 et recevront l'AS Monaco en huitièmes de finale.

Onana appelle...

... Fofana répond

RC Lens (3-5-2) : Farinez - Wooh, Danso (Berg, 74e), Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Pereira Da Costa (Kakuta, 63e), Frankowski (Jean, 63e) - Sotoca (Saïd, 63e), Kalimuendo (Baldé, 86e). Entraîneur : Franck Haise.



Lille OSC (4-4-2) : Grbic - Reinildo, Botman, Fonte, Djalo - Gudmunsson (Lihadji, 75e), Renato Sanches, Onana, Gomes (Pied, 85e) - Yazici, Bamba. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Tirs au but ratés : Clauss pour Lens // Fonte, Renato Sanches pour LilleIl est parfois écrit, avant même le coup d'envoi d'un match, qu'un homme va emmener les siens au septième ciel. Longtemps dans ce Lens-Lille, la prophétie semblait avoir désigné le Lillois Amadou Onana comme l'élu du soir. Jusqu'à l'heure de jeu ou un peu plus. Et puis, la lumière est arrivée et les projecteurs se sont braqués sur le Lensois Seko Fofana. C'est l'ancien Bastiais qui a réduit le score, qui est allé chercher l'égalisation en solo au bout du temps additionnel et qui s'en est allé battre Ivo Grbić en tant que cinquième tireur lors de la séance de tirs au but. L'empreinte d'un grand, c'est souvent ce que révèlent les derbys, où qu'ils se jouent. Ce Lens-Lille n'y a pas fait exception.Devant 5000 spectateurs en grande partie regroupés dans la tribune Marek, rappelant une nouvelle fois l'incongruité de la situation dans les stades français, le puzzle de Lens-Lille se met rapidement en place : les Sang et Or sont là pour faire sauter le château fort lillois qui, de son côté, attend les offensives depuis ses mâchicoulis. Florian Sotoca est le premier à grimper à l’échelle mais sa volée de bois vert est bien encaissée par Grbić. La réponse du voisin lillois intervient du tac au tac : le déboulé de Gabriel Gudmundsson côté gauche offre à Yusuf Yazici l’occasion d’ouvrir le score. Pas de bol, la tentative du Turc trouve la barre de l’inspiré Wuilker Faríñez. Au fur et à mesure de la partie, les contres lillois sont de plus en plus tranchants et Amadou Onana va se régaler. Sur un centre de Tjago Djalo prolongé par Kevin Danso sur son crânepuis suite à un beau mouvement collectif conclu de près, le capitaine des Espoirs belges met le LOSC à l’abri. Il n’est même pas loin du triplé mais sa tentative échoue au pied du poteau de Faríñez tandis que Jonathan Clauss alerte une dernière fois Grbic avant la pause, en vain.Lens démarre le second acte tambour battant, Franck Haise lance Gaël Kakuta, Wesley Saïd et Corentin Jean à l’heure de jeu mais c’est bien le LOSC qui est en passe de tuer le match. Lancé en profondeur, Gudmundsson avance jusqu’à Faríñez mais perd son duel avec le portier lensois. Dans la foulée, une galette de Yazici est déposée sur la tête de Sven Botman qui manque le cadre. Lille a gâché et va le payer cher : sur une belle contre-attaque du RCL, Saïd et Arnaud Kalimuendo mettent le bazar dans l’arrière-garde lilloise et Seko Fofana trompe enfin Grbic d’un bel enchaînement. De quoi redonner des ailes aux Lensois qui sont à un pied de Wesley Saïd d’égaliser, mais également à un cheveu de sombrer sur ce festival d’Isaac Lihadji conclu par un tir sur le poteau du maladroit ou malchanceux Yazici. Les dernières minutes du match sont électriques : Botman sort un sauvetage de titan devant Ibrahima Baldé avant de voir, dans les minutes qui suivent, ce dernier trouver la barre de Grbic sur un terrible tir à l’entrée de la surface. Sur l’ultime corner au bout du temps additionnel, Fofana récupère le ballon à l’extérieur de la surface, se joue de deux Lillois et va arracher la séance de tirs au but d’une belle frappe poteau rentrant. Lors des tirs au but, José Fonte et Renato Sanches manquent le coche côté lillois. Jonathan Clauss aussi dans le camp d'en face, mais pas l'inusable Fofana qui envoie Lens en huitièmes dans l'habit de l'hôte de l'AS Monaco. Du cauchemar au rêve, il n'y a qu'un Fofana.

Par Andrea Chazy