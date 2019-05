Lens écrase Orléans et file en barrages, le Gazélec Ajaccio en sursis, Béziers rélégué en National

En ballade à Bollaert, le RC Lens explose Orléans (5-2) et jouera bien les barrages d'accession en Ligue 1. Vainqueur de Grenoble dans un stade Bonal à huis clos (3-1), Sochaux évite de justesse le barrage et laisse sa place au Gazélec Ajaccio, battu par le Paris FC à Charléty (1-0). Malgré sa nette victoire contre Nancy (3-0), Béziers est relégué en National 1.

1

Les résultats de la 38ème journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Yannick Gomis

Le vrai zéro : Gazélec Ajaccio

Le nombre : 38

L'image de la soirée : Les pirates du Finistère

[LIVE - beIN SPORTS 1] #MultiLigue2 Les joueurs du @SB29 sont arrivés à Metz déguisés en corsaires ! pic.twitter.com/jo5FegMlds — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2019

Oh, le joli geste !

À l’occasion de cette journée dédiée à la lutte contre l’homophobie, Le capitaine Renaud #Cohade portera ce brassard pic.twitter.com/5mBjkz1KhN — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) May 17, 2019

Si cette soirée était une pizza : La Sochalienne

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment faire comprendre à son ancien club la progression réalisée depuis un an ? En marquant un triplé dans un match à l'enjeu capital. À n'en pas douter, Yannick Gomis s'est bien mis ce message dans la tête pour offrir au Racing Club de Lens une cinquième place au classement, synonyme d'un premier barrage d'accession à la Ligue 1. Si la route est encore longue pour les Sang et Or, le match de ce soir à Bollaert démontre à quel point la pointe lensoise était dans son match. Trois buts pour Gomis donc, inscrits de près d'abord (1-0, 18) sur penalty ensuite (3-1, 45) puis d'une tête plongeante en deuxième période (4-1, 52). Et voilà comment faire le plein de confiance avant de se rendre à Charléty pour y affronter le Paris FC , meilleure défense de Ligue 2.La mission n'était pas simple au départ pour les Gaziers, elle est devenue impossible à la suite de l'ouverture du score de Silas Wamangituka, auteur de son onzième but de la saison pour le Paris FC . Mené au score, le Gazélec Ajaccio ne parvient pas à faire son retard et concède une nouvelle défaite contre la forteresse parisienne (1-0). «, assurait le capitaine Julien Palmieri.» La première séance de rattrapage aura lieu dans la Sarthe, le 28 mai prochain.Comme le nombre d'années au compteur du défenseur central Aldo Angoula . Un âge suffisant pour savoir dire stop au football professionnel, après n'avoir jamais connu de centre de formation et être passé professionnel à 26 ans. Douze bougies plus tard, voilà le colosse castelroussin qui décidé de raccrocher les crampons à Gaston-Petit avec la manière. Auteur de l'égalisation sur penalty contre Clermont , Angoula a prématurément quitté ses partenaires à la suite d'une douleur musculaire. Pas grave, l'ovation était au rendez-vous pour saluer l'artiste. En attendant de voir Benjamin Nivet tirer sa révérence après les play-offs, Angoula méritait bien son moment de gloire.En préambule du choc au sommet du championnat entre Metz et Brest , les Bretons ont lancé les festivités dans le stade Saint-Symphorien à l'aide d'une thématique : la piraterie. Dès la sortie du bus, Jean-Marc Furlan et ses joueurs étaient tous déguisés en corsaires pour s'apprêter à fêter la montée en Ligue 1 de la « Team Pirate » avec leurs homologues messins. Une initiative à laquelle les Grenats ont répondu sur le terrain grâce à la marque de fabrique locale Habib Diallo , auteur de son vingt-sixième but en Ligue 2. Pas assez pour rejoindre Gaëtan Charbonnier en tête classement des buteurs (27), mais assez pour terminer ce championnat par une victoire face au dauphin (1-0).À l'image de Renaud Cohade , capitaine du FC Metz qui a soulevé le trophée de champion de la Domino's Ligue 2, les vingt capitaines de cette dernière journée de Ligue 2 avaient pour mission de porter un brassard arc-en-ciel en référence à la communauté LGBT. Le but ? Lutter contre l'homophobie dans le sport. Une intention louable pour un monde meilleur.» Et voilà comment Jean-Marc Furlan va faire de l' AJA , maintenu à la dernière journée grâce à son match nul à l'Abbé Deschamps contre Valenciennes (1-1), une machine de guerre en Ligue 2.Une pizza aux couleurs des Lionceaux, vainqueurs de Grenoble au stade Bonal (3-1). Ce n'était pas glorieux, puisque le club a connu le plus faible total de points de son histoire en Ligue 2 (41 points) et son record de défaites (19). Maintenus sur le plan sportif, le club espère maintenant que l'administratif suive après son récent passage au tribunal de commerce.