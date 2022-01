Lens douche Rennes sur le gong

Entre deux des formations les plus prolifiques de la Ligue des talents, on était en droit d'attendre un spectacle bien plus alléchant. Mais la flotte sans discontinuer, le manque de précision dans les transmissions et le faible tempo imprimé à la rencontre ont longtemps laissé croire que Lensois et Rennais finiraient dos à dos. Et puis Wesley Saïd a surgi comme un phare pour faire exploser Bollaert et offrir aux Sang et Or leur première victoire en Ligue 1 depuis deux mois.

54

La pluie s'invite à la fête

Rennes n'avance plus

RC Lens (3-5-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana (Sotoca, 84e), Kakuta (Saïd, 70e), Frankowski (Jean, 70e) – Da Costa (Berg, 70e) Kalimuendo. Entraîneur : Franck Haise.



Rennes (4-3-3) : Alemdar- Assignon, Badé, Omari, Truffert – Martin (Guirassy, 91e), Santamaria, Majer(Tait, 56e) – Terrier (Doku, 56e), Laborde, Bourigeaud(Tchaouna, 76e). Entraîneur : Bruno Genesio.

C'est quand elle se fait le plus attendre que la surprise est savoureuse. Il a suffi de voir le banc lensois bondir comme un seul homme sur Wesley Saïd ce samedi soir pour comprendre que le cadeau était à la hauteur de l'attente. Et c'est parce que Jonathan Clauss a dégainé une énième fois un centre au cordeau dans la surface rennaise, que tout a fini par se débloquer. Wesley Saïd, entré en jeu en seconde période, est venu couper comme un vrai renard pour tromper le pauvre Dogan Alemdar, qui n'a pu que détourner le ballon venu fracasser la barre rennaise avant de terminer au fond (1-0, 89).Parce que pour le reste, c’était surtout un soir à ne pas sortir même 10 minutes pour aller dégourdir le labrador. Sous l’incessant déluge artésien et une distanciation sociale respectée à la lettre, Lensois et Rennais ont pris le temps d’enflammer sérieusement Bollaert. Il a d’abord fallu se contenter de timides incursions. Ça combine côté lensois sur le flanc gauche à l’entrée de la surface entre Frankowski et Fofana. Le centre tir de l’international ivoirien oblige le portier rennais à détourner (8). En contre, Kakuta transperce la défense, fixe pour Kalimuendo puis Fofana, lequel remise sur Kalimuendo dont la frappe au ras du sol contraint Alemdar à détourner en corner (11). Dans la foulée, Da Costa voit sa frappe contrée filer en corner (12). À Rennes, on tente surtout de s’incruster sur le côté droit avec la paire Bourigeaud-Assignon, le second nommé croquant son couloir à plein régime. Mais personne n’emballe vraiment la soirée. Rennes, dont le triptyque offensif (Bourigeaud, Laborde, Terrier) presse à tout-va, galvaude trop de cartouches sur centre et manque de tranchant. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir Kalimuendo talonner astucieusement dans la course de Fofana, l’homme aux trois poumons. Le milieu de terrain artésien fixe Badé et Truffert, mais sa mine est contrée (30). Laborde lui répond, déboule dans le couloir droit et résiste à Danso. Son centre au cordeau est capté en deux temps par Leca (33).Lens fait le jeu, Lens est une machine à sortir les ballons habilement, mais Lens manque aussi d’un deuxième attaquant et d’adresse pour mettre davantage à contribution Dogan Alemdar. Lequel, pour sa première titularisation en Ligue 1 à 19 piges et après une apparition en Coupe de France, n’a pas à forcer devant Kalimuendo (42). En quête de sérénité après deux revers de suite en Ligue 1 et une fâcheuse élimination en coupe à Nancy, les hommes de Bruno Genesio, qui avait décidé de mettre sur le banc Doku et Tait, font passer un léger frisson dans le dos lensois à l’heure de jeu. Truffert slalome, décale sur Bourigeaud qui remise directement. Truffert, encore, dévie puis Laborde trompe Leca, mais le drapeau se lève (59). L’entrée de Doku à droite amène de quoi manger. En trois pas, l’attaquant breton dépose Médina et contraint les Lensois à un dégagement en urgence (60). Ce que l’on soupçonne être une étincelle est rapidement soufflé. À croire qu’il était impossible de faire preuve de constance. Au milieu des approximations et des contrôles à rallonge, Jean pense être le sauveur du soir. Entré en jeu dix minutes plus tôt et reconverti piston gauche, il est servi par Clauss sur corner. Sa frappe sèche contraint Alemdar à une belle parade (79). Voilà pour ce que l'on pensait être le dernier frisson d’un soir qu’on allait oublier sans trop de difficultés. Jusqu'à ce que Wesley Saïd ne décide qu'il en était autrement et ne remette Lens sur la voie d'un succès en Ligue 1 contre lequel il courait depuis le 5 novembre. Et plonge au passage Rennes un peu plus dans le doute...