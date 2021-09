Lens douché par Strasbourg

Le duel des Racing de Ligue 1 a tourné à l'avantage des Alsaciens. Malmenés durant la première période, les hommes de Julien Stéphan ont su s'imposer sur leur seule frappe cadrée de la soirée. Un deuxième succès de rang pour eux, pendant que Lens cale pour la première fois de la saison.

67

Ajorque le sauveur

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss (Machado, 87e), Frankowski, Doucouré (Da Costa, 87e), Fofana - Cahuzac (Sotoca, 74e) – Ganago (Kalimuendo, 74e), Saïd (Wooh, 54e). Entraîneur : Franck Haise.



RC Strasbourg (5-2-3) : Sels – Guilbert, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Caci – Aholou (Sissoko, 82e), Prcić (Perrin, 94e) – Gameiro, Diallo (Thomasson, 75e), Ajorque. Entraîneur : Julien Stephan.

Cinq jours après le bouillant derby du Nord achevé dans l'ivresse lensoise, faut dire que ça sonnait bien creux ce mercredi soir dans Bollaert. La faute à ce huis clos décrété par la LFP à la suite des débordements face à Lille. Cela n'a pas empêché les Lensois de rapidement mettre le pied sur le ballon pour malmener des Strasbourgeois en mode triplette offensive (Gameiro, Diallo, Ajorque), une première cette saison. Comme à leur habitude, les hommes de Franck Haise utilisent plein pot leurs pistons. Seko Fofana se crée une première occasion (14) avant qu'Ignatius Ganago ne file un frisson à Matz Sels (15). Le 5-2-3 de Julien Stéphan est malmené, heureusement Sels est droit dans ses bottes. Dans la surface, Fofana ouvre son pied droit, le portier strasbourgeois repousse, puis Wesley Saïd, pour sa première dans le 11 de départ, enrhume Anthony Caci, mais croise trop sa frappe (26). Un peu plus à l'aise dans le dernier quart d'heure, les Alsaciens n'en demeurent pas moins stériles dans le dernier geste et enchaînent des coups de pied arrêtés peu dangereux.En matière de dangerosité, c'est Kevin Danso qui paye cash son intervention sur le latéral alsacien Anthony Caci juste après la pause. Le défenseur central lensois dégage le ballon, mais fait voler le Strasbourgeois dans la continuité de son geste, rouge direct assez sévère (50). Mais il faut attendre un bon quart d'heure pour voir enfin Strasbourg prendre les devants grâce à sa supériorité numérique. Via un centre venu de la droite, Caci place une première tête qui se mue en passe décisive pour Ajorque. Invisible ou presque depuis le début de la rencontre, l'Alsacien trompe Leca (1-0, 67). Réalisme complet pour des Strasbourgeois qui n'avaient pas encore cadré depuis le début de rencontre. La suite se dessine telle une attaque-défense. Lens joue son va-tout, Franck Haise fait entrer quatre joueurs, et Sotoca est à quelques centimètres de sauver les siens. Dans les arrêts de jeu, l'attaquant sang et or déclenche à l'entrée de la surface. Double poteau façon billard, puis Medina est trop tendre, Sels peut se coucher et sauvegarder définitivement les trois points. Ce n'était certes pas très emballant ce mercredi soir, mais Strasbourg enchaîne et fait tomber Lens pour la première fois de la saison.