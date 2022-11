Lens conquiert Angers

Sans avoir besoin de forcer son talent, Lens est allé enfoncer encore un peu plus Angers sur ses terres, prenant ainsi ses aises dans le fauteuil de dauphin. Malgré une légère révolte en fin de partie, rien ne va plus pour le SCO, bien seul également dans celui de lanterne rouge.

Le chef-d'œuvre lensois

Medina plie l'affaire

Angers (5-3-2) : Fofana - Doumbia, Hountondji, Amadou, Mendy (Taïbi, 88e), Blažič - El Melali (Thioub, 74e), Bentaleb, Ounahi (Capelle, 67e) - Salama (Sima, 67e), Hunou (Abdelli, 74e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Lens (3-4-3) : Samba - Medina (Haïdara, 56e), Danso, Gradit (Onana, 85e) - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado (Boura, 85e) - Pereira Da Costa (Claude-Maurice, 71e), Saïd (Openda, 56e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

Mais qui va bien pouvoir stopper le RC Lens ? Auteurs du meilleur début de saison de leur histoire, les Lensois affirment toujours plus leur place de dauphin. À une semaine de l'interruption pour cause de Coupe du monde, tout va bien dans le Nord. Une situation qui contraste totalement avec celle du SCO d'Angers, lanterne rouge de Ligue 1 et sans solutions pour prendre des points. Sur la pelouse du stade Raymond Kopa, les Sang et Or ont fait la loi, grâce notamment à une action sublime pour l'ouverture du score de Saïd, avant de tuer le suspense grâce à Medina au retour des vestiaires. La révolte angevine des dernières minutes n'y change rien : voilà les Nordistes qui repoussent Rennes et Lorient à six points, en attendant dimanche.Battus lors de leurs cinq dernières rencontres à domicile, les Angevins démarrent la soirée timidement, principalement concentrés sur leur quadrillage du pré plutôt que sur l'envie de faire mal à leurs visiteurs. En face, Lens tisse peu à peu sa toile en toute sérénité, loin de la formation très offensive de la saison dernière, mais non moins létale. Et sur leur première occasion, les Sang et Or font mouche au terme d'une action splendide. Depuis le long de la ligne de touche, Pereira Da Costa cherche Sotoca dans l'espace au-dessus de la défense ; le cuir ne retouchera le sol qu'au moment de franchir la ligne de Fofana. Entre-temps, l'ancien Grenoblois enchaîne contrôle poitrine – centre dans le dos pour mettre Saïd sur orbite. Après un centre du même Pereira Da Costa, Saïd est tout proche du doublé (27), avant qu'Angers ne se montre enfin dangereux, la tête d'Hunou sur corner passant juste au-dessus de la transversale (37). Saïd, encore lui, trouve l'extérieur du petit filet (39), avant que Salama ne cadre enfin pour le SCO, directement dans la niche de Samba (41).Guère intéressés par l'idée de laisser un peu d'espoir à leurs hôtes, les Lensois réussissent ledès la reprise, Danso remisant un long coup franc dans la course de Medina, buteur de près. Malgré la sortie du défenseur argentin, touché sur le coup, Lens a mis la main sur le match, et Angers baisse la tête. Seko Fofana sollicite Yahia, qui détourne sur sa ligne (55). Sans trop forcer, le RCL en reste là malgré le poteau trouvé par Pereira Da Costa sur un centre pas touché par Sotoca (70), la tête de ce dernier contrée de l'épaule par Mendy sur corner (80), ou encore la volée hors cadre de Claude-Maurice (81). Et puis, Angers s'offre une fin de match frisson grâce à la réduction du score de Blažič sur corner, en vain malgré un dernier coup franc de Bentaleb boxé par Samba (90+5). Cette nouvelle victoire permet à Lens de recoller à deux longueurs du PSG, au moins pour quelques heures.