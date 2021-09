Lens coiffe Bordeaux au finish

20

Bordeaux (5-3-2) : Costil - Mangas, Mexer, Koscielny, Pembélé (Zerkane, 81e), Oudin (Gregersen, 46e) - Fransérgio (Adli, 46e), Jean Onana, Otávio - Hwang Ui-jo (Briand, 64e), Mara (Dilrosun, 46e). Entraîneur : Vladimir Petković.

RC Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Facundo Medina - Clauss (Deiver Machado, 85e), Cahuzac, Fofana, Frankowski (Boura, 90e+8) - Kakuta (David Costa, 84e) - Sotoca, Kalimuendo (Wesley Saïd, 67e). Entraîneur : Franck Haise.

Le Racing Club de Lens a disposé d'un Bordeaux à réaction (2-3), au terme d'un match fou.Dans un Matmut-Atlantique enjoué, les hommes de Franck Haise ont rapidement pris le dessus, aidés par les étourderies à la relance de Benoît Costil et les percées de Séko Fofana. Mais c’est finalement de la tête que ces situations sont venues se décanter côté nordiste. D’abord par Gaël Kakuta (pourtant pas le plus grand) idéalement lancé par Przemysław Frankowski sur la gauchepuis avec Facundo Medina, trouvé sur un corner brossé de Jonathan Clauss. Bordeaux n’y était pas.Perdus en première, les Bordelais n’ont pas tardé à trouver le chemin en deuxième. Un retour en force symbolisé par un homme : Yacine Adli. L’ancien du PSG, positionné sur l’aile droite, aura effectivement écœuré Medina et entamé le sursaut des siens. C’est ainsi que l’un de ses centres parvient à trouver Ricardo Mangas, seul au second poteau, qui réussit son contrôle et sa reprise. Lancés en pleine euphorie, devant des Ultramarines en fusion et après avoir été sauvés par Costil sur un coup de casque de Wesley Saïd (77), l’égalisation girondine jaillit de l’extérieur du pied de Jean Onana à bout portant. Une joie malheureusement écourtée dans le temps additionnel. Coupable d’une main maladroite, Stian Rode Gregersen provoque un penalty évitable, transformé par Florian Sotoca à contre-pied. Cruel pour les uns, jouissif pour les autres.Bordeaux entame déjà sa mission sauvetage.