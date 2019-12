Lens champion d'automne, Le Mans se donne de l'air

Il suffisait d’une victoire aux Sang et Or pour s’assurer le titre de champion d’automne. Mission accomplie, mais les 45 premières minutes ont été laborieuses pour des Lensois pourtant dominateurs et frustrés par un Quentin Braat en grande forme et qui permet aux Chamois de conserver provisoirement le point du nul en rentrant au vestiaire. Dans le second acte, Florian Sotoca profite d’une erreur d’alignement de la défense niortaise pour servir Robail, lequel s’offre son sixième but de la saison devant une cage vide et se console de ses deux grosses occasions manquées en première période. Jamais vraiment inquiétés par les visiteurs, Lens se contente de gérer tranquillement son avantage pour finalement s’offrir un douzième succès depuis le début de la saison, logiquement récompensé par la première place au classement. Il faudra faire aussi bien lors de la phase retour pour espérer enfin remonter en Ligue 1. Côté Chamois en revanche, il faudra faire un gros effort pour quitter la place de barragiste, à laquelle ils vont passer l’hiver.Dans ce duel de mal classés, la victoire était impérative d’un côté comme de l’autre. Mais ce qui aura marqué la première mi-temps, ce sont les sorties sur blessure de Lemonnier (remplacé par Duponchelle) et Diaby-Fadiga (remplacé par Timite). Heureusement pour les 150 supporters manceaux ayant effectué le déplacement, ce match relativement fermé va s’ouvrir peu avant l’heure de jeu, lorsque Maisonnial sort violemment dans les pieds de Moussiti-Oko qui filait seul au but et se charge d’offrir un penalty au Mans. Youssef Maziz se charge de le transformer en prenant le portier parisien à contre-pied. Troisième pion de la saison pour le Franco-Marocain prêté par le FC Metz et le cauchemar du PFC n’est pas encore terminé puisqu'à la suite d’un tacle assassin sur Ebosse, Yohou écope d’un rouge direct et laisse ses partenaires à dix pour le dernier quart d’heure. Un désavantage qui va profiter à Stéphane Diarra pour faire le break à trois minutes du terme en reprenant un ballon mal repoussé par un cafouillage défensif, avant d’offrir l’assist du 0-3 à Manzala, qui marque de nouveau seul face à Maisonnial. Revanche prise après la défaite face au PSG pour Le Mans, qui sort de la zone rouge et occupe désormais le quinzième rang avec vingt points, soit cinq de plus que le Paris FC, scotché à l’avant-dernière place.