Lens braque l'Olympique de Marseille au Vélodrome

Dominateurs, les Marseillais ont été piégés à domicile sur la plus courte des marges par des Lensois malmenés, mais réalistes. Après trois défaites de rang en Ligue 1, l'OM voit son adversaire du soir s'éloigner sur le podium.

L'OM trop imprécis

Le froid réalisme des Nordistes

López - Mbemba, Balerdi, Kolašinac - Clauss (Kaboré, 79e), Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi (Payet, 77e), Harit (Ünder, 76e) - Sánchez (Dieng, 76e). Entraîneur : Igor Tudor.



RC Lens (3-5-2) : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Onana (Pereira Da Costa, 56e), Machado - Fofana - Sotoca, Openda (Saïd, 56e). Entraîneur : Franck Haise.

Marseille n'y arrive plus, en Ligue 1. De nouveau dans le coup en Ligue des champions, les Marseillais ne savent plus gagner en championnat et ont concédé une troisième défaite consécutive face à Lens (0-1) après celles face à Ajaccio (1-2) et Paris (0-1). Les hommes d'Igor Tudor ont pourtant tout bien fait pendant plus d'une heure, à l'exception notable du dernier geste. Dominateurs bien qu'imprécis, ils ont été punis sur une frappe déviée de Pereira Da Costa qui a permis aux Artésiens de réaliser le hold-up parfait sur la Canebière. Le RC Lens en profite au passage pour distancer l'OM au classement, et conforter sa place sur le podium. Marseille pointe désormais à trois longueurs de Lorient, qui compte un match de retard.Cinq jaunes, à la pause : même à Marseille, ça fait beaucoup. Mais plus qu'un match haché, il s'agissait surtout d'un signe de deux clubs ambitieux au Vélodrome qui ont eu le bon goût de faire disparaître le traditionnel round d'observation. Le pétard de Nuno Tavares dans le virage sud, dès la première minute, a donné le ton : l'OM était décidé à repartir de l'avant en Ligue 1, après deux défaites de rang. La réponse lensoise, signée Openda à la dixième, confirmait que Lens était sur la même longueur d'ondes. Et si les deux équipes avaient des idées sur la pelouse, c'est l'OM qui a le plus maîtrisé les débats. Avec plus de précision, les Olympiens auraient même sans doute viré en tête à la pause. Mais Brice Samba a écœuré Harit (30) et Sánchez (44), tandis que Veretout (25) ou Clauss (44) se sont montrés un poil maladroits. Acculés par des Marseillais fringants, mais bien en place tactiquement, les Lensois ont fait le dos rond. Sur une de leurs rares sorties de balle, les Sang & Or auraient même pu surprendre l'OM. Mais Pau López s'est montré ferme, sur une frappe de Fofana (36). Malgré huit minutes de temps additionnel après un gros choc entre Frankowski et Gueye, les Marseillais n'ont pas su concrétiser leur domination. De quoi nourrir des regrets, à la pause. D'autant que Jean Onana, un des trois Lensois avertis dans le premier acte, échappait de peu à un deuxième jaune juste avant le retour aux vestiaires.Si Lens est revenu avec plus d'intentions sur la pelouse, à l'image d'un Fofana intenable et proche de tromper López sur deux percées (55, 67), l'OM a prolongé sa domination. La pression était bien olympienne, à l'image de Jordan Veretout, auteur de sa meilleure performance depuis son arrivée sur le Vieux-Port. Mais lorsque les meilleures occasions sont signées Chancel Mbemba, qui a notamment frappé sur Samba à bout portant (60), ce n'est pas forcément bon signe. Et à force de pousser sans trouver la faille, l'OM a été puni. Comme souvent, dans ces cas-là. David Pereira Da Costa s'est échappé dans l'entrejeu, a déclenché des trente mètres et a vu sa frappe anodine lober López grâce à la déviation malheureuse de Leonardo Balerdi. Le coup parfait, pour des Lensois jusque-là au bord du gouffre. Assommés par ce coup du sort, des Marseillais épuisés ont alors déposé les armes malgré le coaching d'Igor Tudor. Ovationnés, Dimitri Payet et Bamba Dieng n'ont rien apporté. L'OM concède donc une troisième défaite consécutive cette saison, la deuxième à domicile et sans doute la plus rageante. Il faudra vite relever la tête, avant le déplacement à Francfort et le menu copieux (Strasbourg, Tottenham, Lyon, Monaco) jusqu'au Mondial. Nouveaux dauphins, les Lensois peuvent eux aborder la suite sereinement.