Lens borde Béziers

Mieux qu'une production AB, @TamponMag revient le 31 janvier pour vous raconter sur 12 pages le grand Béziers. Un numéro 5 qui fait la part belle aux 10 (Deylaud, Gachassin, Quade Cooper), pose ses valises chez Caucau, aux Tonga et fait rentrer l'accusé à Limerick. pic.twitter.com/oMTTbpqgVG — Tampon! (@TamponMag) 24 janvier 2019

RC Lens (4-2-3-1) : Leca - Centonze, Fortes, Sagnan (Duverne, 46e), Haïdara - Gillet, Bellegarde - Gomis, Mesloub (C) (Kyei, 71e), Chouiar (Ambrose, 84e) - Bencharki. Entraîneur : Philippe Montanier



AS Béziers (4-4-2) : Marillat - Savane, Gbegnon, Atassi, Taillan - Banda, Diakota, Cetout (Beusnard, 46e, Nouri, 70e), Kante- Bertrand, Denkey (Rabillard, 68e). Entraîneur : Mathieu Chabert

Duel de fatigués un lundi soir en Ligue 2 : avec respectivement trois et deux victoires en 12 journées, Lens et Béziers doivent réagir pour ne pas se retrouver décrochés, l'un en tête, l'autre en queue de classement.Lien de cause à effet ? Le match est terminé à la mi-temps. La faute à un feu d'artifice déclenché par Bencharki au quart d'heure de jeu, dont la remise trouve la tête de Gillet dans les six mètres pour l'ouverture du score. Bencharki, encore lui, allonge définitivement les visiteurs 25 minutes plus tard, au bout d'un long une-deux avec Mesloub et d'un ballon glissé entre les cannes de Marillat. L'Avenir Sportif est bien sombre, puisque Gomis avait entretemps fait le break sur penalty, la faute à un Atassi irrégulier face à Chouiar dans la surface.Mais puisqu'il faut bien aller au bout, les deux équipes reviennent avec des changements, des approximations et des contacts rugueux. Bollaert, qui accueillait Béziers pour la première fois, n'aura pas le droit à un bouquet final, Gomis et Centonze manquant tour à tour de précision et de vivacité pour alourdir la marque dans les dernières minutes.Mais l'important pour Lens, c'est les trois buts. Quant aux Biterrois, ils pourront toujours s'endormir avec de belles histoires de rugby.