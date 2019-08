Lens assommé par le Havre

25

Lens (4-4-2) : Leca - Mendy, Fortes, Tka (Diallo, 32e), Michelin - Mauricio (Chouiar, 66e), Gillet, Perez (Cahuzac, 85e), Robail - Sotoca, Banza. Entraîneur : Montanier.



Le Havre (4-4-2) : Gorgelin - Coulibaly, Camara, Mayembo, Bese - Bonnet (Younga, 82e), Fontaine, Gueye, Ebimbe - Kadewere (Dzabana, 85e), Thiaré (Abdelli, 78e). Entraîneur : Le Guen.

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Kadewere show.Dans ce choc d'historiques, Lens et le Havre ont offert une petite première période légèrement à l'avantage des Lensois. Les Sang et Or se sont notamment montrés dangereux avec une frappe de Sotoca, déviée par Coulibaly et sortie par Gorgelin juste avant la mi-temps (45). Revenus avec la volonté de frapper fort d'entrée, les Lensois ouvrent finalement le score au tout début de la seconde période. Suite à une longue touche de Clément Michelin catapultée dans la surface de réparation, Florian Sotoca dévie le ballon de la tête en retrait pour la reprise de volée de Guillaume Gillet (47, 1-0).Mais Le Havre va ensuite égaliser, par l'intermédiaire de l'inévitable Tino Kadewere. Le meilleur buteur de Ligue 2 conclut ainsi un beau mouvement amorcé par Alexandre Bonnet, poursuivi par Jamal Thiaré qui trouve enfin son coéquipier au point de penalty (67, 1-1). C'est encore Kadewere qui donne l'avantage au HAC, dix minutes plus tard. Pas attaqué, le héros du jour décoche une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui passe entre les jambes de Fortes et trompe Leca (79, 1-2). Assommés depuis l'égalisation, les Lensois encaissent même un troisième but sur corner : posté au second poteau, Barnabas Bese aggrave le score d'une tête piquée (84, 1-3). Avec ce beau coup, Le Havre se hisse jusqu'à la troisième place du classement tandis que Lens connaît un coup d'arrêt avec sa première défaite de la saison.Dix ans après, la Ligue 2 se passionne pour un nouveau Tino.