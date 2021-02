Lens arrache un point à Angers

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani (Amadou, 75e) - Capelle (Pereira Page, 62e), Fulgini, Boufal (El-Melali, 85e) - Diony (Bahoken, 75e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit (Michelin, 84e), Badé, Medina - Clauss (Mauricio, 84e), Doucouré, Fofana, Haïdara (Boura, 84e) - Kakuta (Jean, 76e) - Banza (Kalimuendo, 76e), Sotoca. Entraîneur : Franck Haise.

Nîmes, Marseille, Lille et maintenant Lens : Loïs Diony a ajouté une quatrième victime à son tableau de chasse.Mais cette fois, la magie n'a pas opéré. Vainqueur à chaque fois que son attaquant tressé a planté avant cette 27journée, Angers a en effet concédé sur le fil le nul face à Lens (2-2) à Raymond-Kopa. Les Angevins comptaient pourtant deux pions d'avance, après dix minutes et deux boulettes défensives artésiennes. Profitant d'une mésentente entre Badé et Medina, Diony s'est d'abord engouffré dans la surface lensoise battre Leca du gauche. Un présage en apparence positif pour le SCO, donc, qui a fait le break dans la foulée sur un péno de Mangani consécutif à une glissade de Kakuta devant Boufal. Mais les Sang et Or se sont rapidement remis la tête à l'endroit, réduisant le score sur un tir croisé en angle fermé de Clauss, bien lancé par Gradit. Et frôlant notamment l'égalisation, sur cette tête de Sotoca juste à côté (31).Coupable de ne pas avoir tué le match quand Boufal en a eu l'occasion (37), Angers s'est exposé toute la partie à un retour lensois. Malgré une possession de balle à leur avantage (61%) et un passage à quatre derrière, les hommes de Franck Haise ont longtemps peiné à mettre le SCO en danger en deuxième période. Jusqu'à cette tête plongeante de Kalimuendo sur une galette d'un autre entrant, Clément Michelin, synonyme de sixième match consécutif sans défaite pour les Sang et Or en championnat. Et de maintien à la cinquième place, à égalité de points avec Metz désormais.Qu'on se le dise : il faudra compter avec Lens, pour la course à l'Europe.