Lemar offre la victoire à l'Atlético sur le gong

Atlético de Madrid (3-4-2-1) : Oblak - Savić, Felipe, Hermoso (Kondogbia, 46e) - Trippier (Lemar, 46e), Llorente, Koke, Carrasco - Ángel Correa (Lodi, 46e), Griezmann (Félix, 58e) - Suárez (Cunha, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.

Au bout du bout.Victorieux au bout du bout du temps additionnel face à l'Espanyol (1-2), l'Atlético a repris sa place de leader pour lancer sa saison. Les Catalans, entreprenants d’entrée, n’ont pas hésité à prendre à la gorge desvisiblement pas remis de leur sieste dominicale. Adrián Embarba, profitant d’une erreur d’interprétation de Stefan Savić, a ainsi lancé les festivités d’une belle frappe croisée, détournée en par Jan Oblak (4). La réaction de l’Atlético est tardive et seules les éclairs de Yannick Carrasco ont permis de sortir la tête d’une eau bien trouble. Loin d’en avoir fini, Embarba, encore lui, a déclenché un missile des dix-huit mètres, tout juste effleuré sur la barre par Oblak (40). Sur le corner suivant, le portier slovène n'a en revanche rien pu faire. Plus prompt et concentré que ses adversaires, Raúl de Tomás est parvenu à gagner son duel face à Marcos Llorente pour placer son coup de casque dans le petit filet droit. Score logique et absolu.Au retour des vestiaires, la donne a cependant bien changé dans les rangs de l’Atléti. Les entrées de Geoffrey Kondogbia et João Félix ont permis de trouver de la puissance et de la vitesse aux avant-postes, le tout soutenu par l’activité incessante de Carrasco. Pas étonnant finalement de voir le Belge permettre aux siens de revenir dans la partie en égalisant tout seul, comme un grand. Embourbé dans un duel l’opposant à quatre défenseurs, l’ancien Monégasque est parvenu à s’arracher au sol pour se relever et placer son ballon loin des gants de Diego López. Sauvée par le Belge, la formationle sera d’autant plus par les incompréhensibles dix minutes de temps additionnel accordées. Parti en raid solitaire, Thomas Lemar est allé défier le rideau défensif adverse, avant de faire définitivement basculer la rencontre du côté du champion d'Espagne en armant une frappe sèche.Plus la victoire est tardive, plus elle est belle.