Leipzig solide leader, Dortmund assure l'essentiel

Après trois défaites et deux nuls lors des cinq derniers matchs contre Hoffenheim, le BvB a enfin vaincu le signe indien ce samedi. Et ceci alors qu'Erling Haaland était sur le banc au coup d'envoi, quand le meilleur buteur du championnat Andrej Kramarić était prêt à mordre de l'autre côté. Les principales menaces desse nomment finalement Mijat Gaćinović et Sebastian Rudy en première période, tandis que Giovanni Reyna et Thomas Meunier (tête sur la barre) ramènent leur fraise côté BvB. Les hommes de Lucien Favre continuent de se prendre les pieds dans le tapis bleu, jusqu'à l'entrée des atouts maîtres Marco Reus et Haaland (64). Après un premier bombardement, le premier fait parler la poudre sur un service du canonnier norvégien. Que c'est simple, de faire basculer un match avec de tels rubis en sortie de banc.Roten BullenUn choc au sommet, oui, entre le leader Leipzig et son surprenant dauphin d'Augsbourg encore invaincu. Les locaux défendent bec et ongles, et il faut tout le talent de Dani Olmo pour trouver la clé. Après s'être débarrassé de trois ennemis, l'ancien du Dinamo Zagreb centre pour la tête de son compatriote Angeliño au second poteau. Optimal, juste avant la mi-temps. Et que dire de ce chef-d’œuvre de volée de Yussuf Poulsen, pourtant entré en jeu quelques secondes plus tôt ! Pas effrayés à l'idée de construire depuis l'arrière, les joueurs du FCA s'exposent, et l'attaquant danois en profite pour signer une des patates de la saison, sans contrôle sur un ballon en cloche d'Olmo et légèrement excentré. De quoi calmer Augsbourg pour de bon, et s'assurer encore plus confortablement la place sur le trône de Bundesliga.Grünweissen