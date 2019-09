Leipzig se troue, le Bayern en profite

2

Si Robert Lewandowski a encore marqué lors d'une rencontre programmée un samedi à 15h30, ce n'est pas forcément l'éternel renard des surfaces Polonais qui a impressionné.Car le duo Gnabry-Coutinho a capté toutes les lumières du stade, tant il a brillé pendant une heure. Une heure ? Temps durant lequel le Bayern a été impérial, avant de connaître une dernière demi-heure pénible. C'est d'abord Serge Gnabry qui a transformé une offrande de Philippe Coutinho en ouverture du score (15), puis le jeune ailier lui rend la pareille pour inscrire le deuxième but desau début de la deuxième période. Entre ces deux buts ? Une domination outrageuse des Bavarois, avec un Coutinho placé en numéro dix et à l'origine de toutes les actions dangereuses de son équipe. Mais à l'heure de jeu, les hommes de Niko Kovač, peut-être un peu moins impliqués, se sont mis en danger. Les locaux sont alors revenus grâce à un superbe but de Pröger (67), mais Lewandowski est venu taire les espoirs d'égalisation quelques minutes après.Et malgré la réduction de l'écart de Collins, le Bayern rentre en Bavière avec les trois points ainsi que la première place de Bundesliga.Grâce à un Amine Harit flamboyant, Schalke 04 a asséné un coup de tonnerre sur la pelouse du RB Leipzig et sur la Bundesliga.Pourtant, ce sont les hommes de Julian Nagelsmann qui ont mis le feu à la rencontre en premier. Marcel Sabitzer a par exemple enroulé sa frappe à l'entrée de la surface... sur la barre (15). Une minute plus tard, Alexander Nübel a sorti un double arrêt devant Forsberg et Sabitzer. Mais Schalke s'est rebellé par l'intermédiaire de Salif Sané, sur corner (28). Et juste avant la mi-temps, c'est l'international marocain qui s'est fait justice lui-même sur penalty. Le milieu offensif a ensuite délivré une passe décisive pour le troisième but de Schalke (58), inscrit par Matondo. La réduction de l'écart de Forsberg (83), suite à une boulette de Nübel, ne changera rien à la débâcle des locaux.La chute du trône.