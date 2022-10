Leipzig se relance face au Celtic

RB Leipzig (4-2-3-1) : Gulácsi (Blaswich, 13e) - Simakan, Orbán, Gvardiol, Raum (Halstenberg, 81e) - Schlager, Kampl (Haidara, 71e) - Szoboszlai (Poulsen 82e), Nkunku, Werner (Forsberg, 71e) - André Silva. Entraîneur : Marco Rose.



Celtic FC (4-3-3) : Hart - Juranović, Welsh, Jenz, Taylor - O'Riley (Hakšabanović, 75e), McGregor (Abildgaard, 37e), Hatate (McCarthy, 82e) - Maeda (Forrest, 75e), Furuhashi (Giakoumakis, 82e), Jota. Entraîneur : Ange Postecoglou.

Elle a eu beau tout tenter, la VAR n'a pas pu empêcher le Celtic de mordre la poussière.Mohamed Simakan et Christopher Nkunku, les Français de Leipzig, ont d'abord fait les frais des décisions litigieuses de l'assistance vidéo. Lancé en profondeur par l'ex-Strasbourgeois, l'ancien du PSG trompe Joe Hart d'un ballon piqué parfait, sauf pour la VAR qui décèle un hors-jeu de quelques femtomètres de l'international français (17). Alors, dix minutes plus tard, Christopher Nkunku décide de partir d'un peu plus bas sur un caviar d'André Silva pour effacer Hart et glisser le ballon dans la cage videOrphelin de son gardien Péter Gulácsi, sorti en première période et vraisemblablement victime d'une rupture des ligaments croisés, Leipzig se fait punir dès la reprise. Werner perd le ballon au milieu de terrain, Furuhashi mène le contre et offre l'égalisation sur un plateau à Jota. Piqués au vif, les Allemands réagissent : quelques minutes après avoir trouvé le poteau, Dominik Szoboszlai expédie le ballon dans le petit filet opposé d'une frappe à l'entrée de la surface. Mais la VAR fait encore des siennes et intervient pour un hors-jeu de position d'André Silva sur la frappe du Hongrois (61).Pas de quoi plomber le moral de Leipzig, et c'est même le contraire. Joe Hart rate complètement la relance qui suit, Szoboszlai en profite alors pour envoyer le Portugais filer au but et permettre à Leipzig de reprendre les devants. Privé de sonen première période, Simakan se crédite finalement d'une passe dé sur un renversement de jeu Nkunku. Sa remise touche Silva - encore lui - qui conclut de près face à HartPremier succès européen du RBL cette saison, qui se rattrape après la correction reçue face au Shakhtar (1-4) le mois dernier.