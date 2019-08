Leipzig se dépatouille de Francfort

10

Leipzig 3-4-3 : Gulácsi - Mukiele, Konaté, Orbán - Klostermann, Demme (Laimer, 46e), Nkunku (Forsberg, 60e), Halstenberg - Sabitzer, Poulsen, Werner (Lookman, 79e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Francfort (3-4-1-2) : Trapp - Abraham, Hasebe, N'Dicka - Durm (Chandler, 77e), Kohr, Rode (De Guzmán, 77e), Kostić - Kamada - Gonçalo Paciência, Joveljić. Entraîneur : Adolf Hütter.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans Dayot Upamecano ni Jean-Augustin, blessés, mais avec Christopher Nkunku, Leipzig a résisté à Francfort.Timo Werner a d'abord tenu à fêter sa prolongation de contrat en ouvrant le score, d'une reprise opportuniste au second poteau, après une déviation de Poulsen sur le corner de Sabitzer. L'international allemand maintient ensuite Kevin Trapp sous pression, en le mettant pas deux fois à l'épreuve. Mais la chaleur et le dispositif tactique de Francfort mettent à mal cette domination, Gonçalo Paciência et Filip Kostić tentant leur chance de loin. La partie s'englue dans un faux rythme et le contacts se durcissent. Les caboches de Rode, de Gulácsi et du capo peuvent en témoigner.Les 22 acteurs remettent un petit coup d'accélérateur en fin de rencontre, un peu trop pour Werner qui sort sur blessure. Son compère Poulsen offre enfin le but du break sur une jolie volée, trouvé sur un caramel d'Emile Forsberg. Si la réduction du Portugais Paciência aura fait frémir la Red Bull Arena tout au long des six minutes de temps additionnel, cela ne suffira pas pour empêcher Leipzig de rejoindre le Bayern en tête de la Bundesliga.La petite forme de Francfort ? Une aubaine de Strasbourg, avant le match retour de jeudi.